港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.57點子至0.24179%，是2020年12月24日後最高，當日報0.25%。對上一次連升3日是2月25日，當日拆息報0.18399%。
港元現報7.8197元貶值4點子，曾貶值最多9點子，貶值至7.8202元，是2019年12月11日7.8273元後最弱。亦曾升值最多18點子，報7.8175元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.05536%；1星期HIBOR跌0.58點子至0.07768%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.10863%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.35點子至0.48857%；6個月期HIBOR升1.31點子至0.69893%；12個月期HIBOR升3.04點子至1.16598%。
美元指數現報99.094貶值0.199點或0.2%。
美元1個月期LIBOR報0.31014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0684%，連續2日擴闊，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%
對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。
其他報道
鎳價急升90% LME延追建行子公司孖展 或涉客戶巨額未補倉
港股ADR跌109點 夜期低水132點 美期跌0.1%亞股向下
《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票
公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。