港元現報7.8197元貶值4點子，曾貶值最多9點子，貶值至7.8202元，是2019年12月11日7.8273元後最弱。亦曾升值最多18點子，報7.8175元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.05536%；1星期HIBOR跌0.58點子至0.07768%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.10863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.35點子至0.48857%；6個月期HIBOR升1.31點子至0.69893%；12個月期HIBOR升3.04點子至1.16598%。

美元指數現報99.094貶值0.199點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報0.31014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0684%，連續2日擴闊，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。

其他報道

恒生4分行明起暫停服務 8分行今恢復營業 前線需每日快測

俄羅斯威脅可能切斷通過北溪一號向德國輸送的天然氣

Google據報正洽購網絡安全公司Mandiant

中銀香港5家分行恢復營業 15家分行暫停營業

謝邱安儀：倘下月疫情仍然嚴峻 消費券對零售業界幫助不大

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指高開24點 龍湖升4.9% 阿里匯控騰訊撐市

鎳價急升90% LME延追建行子公司孖展 或涉客戶巨額未補倉

港股ADR跌109點 夜期低水132點 美期跌0.1%亞股向下

赤子城料全年蝕3.75億 經調整純利增近1倍

俄鋁：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性

俄烏會談未取得明顯成果 美股創近一年收市低 道指跌797點

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/