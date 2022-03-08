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港元貶值至逾2年最弱 1個月HIBOR連升3日見逾14個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.57點子至0.24179%，是2020年12月24日後最高，當日報0.25%。對上一次連升3日是2月25日，當日拆息報0.18399%。

港元現報7.8197元貶值4點子，曾貶值最多9點子，貶值至7.8202元，是2019年12月11日7.8273元後最弱。亦曾升值最多18點子，報7.8175元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.05536%；1星期HIBOR跌0.58點子至0.07768%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.10863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.35點子至0.48857%；6個月期HIBOR升1.31點子至0.69893%；12個月期HIBOR升3.04點子至1.16598%。

美元指數現報99.094貶值0.199點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報0.31014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0684%，連續2日擴闊，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。

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