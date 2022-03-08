調查顯示，於全球範圍，女性擔任高管的比例從去年的31%微增至今年的32%。趨勢反映企業創造具包容性的工作空間，以及更重視提升員工歸屬感和參與度，為更多女性人才晉升為高管提供機會。有95%企業特意採取措施提升員工包容性，例如改變公司文化、推動工作與生活平衡，及提升心理安全。不過，最少有一名女性擔任高管的企業比例在今年仍停留在90%。

其中，女性財務總監比例由前年的30%增加至去年的36%，今年再微升至37%。擔任市場總監的女性比例則按年升2個百分點至24%。女性擔任行政總裁或董事總經理的比例從去年26%下降到24%，但仍較前年20%水平為高。單從亞太區看，女性擔任行政總裁或董事總經理職位的比例只有16%，較其他地區落後，拉丁美洲此比例則為34%最高。

報告指出，新冠疫情為女性職業生涯及晉升至高管職位帶來正面影響。靈活的工作模式獲主流接納，女性向上流動的機會將會增加。

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，現今越來越多企業不再只把追求性別平等當作道德義務，更視之為業務經營上至關重要的工作。若企業盼保持競爭力並達至可持續發展，更需努力實踐性別平等。

致同會計師事務所對29個國家近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例的全球調查，中型企業在中國內地定義為收入介乎500萬至5億美元之間的企業；在美國則是年收入介乎1億至 40億美元之間的企業；而歐洲方面，則是普遍擁有50至500名員工的企業。

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