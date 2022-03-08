百度（9888）今天在北京舉辦Apollo Day技術開放日，副總裁、自動駕駛技術部總經理王雲鵬指出，百度Apollo自動駕駛測試里程超2500萬公里、無人化測試已經從「首鋼園」駛入亦莊核心區社會道路、商業化收費運營也從園區接駁應用到公眾日常出行服務。
同時，百度智能駕駛事業群副總裁、首席安全運營官魏東介紹，蘿蔔快跑品牌發布後，在亦莊載人測試示範運營的半年時間內，車輛數量、站點密度、訂單密度增長超過50%，單車日均完單最多28單。
集團公布，2021年第四季度，蘿蔔快跑載人訂單量達21.3萬單，按月增加近一倍，第三、第四兩個季度獲得超過30萬訂單，2022年這一數據仍在高速增長中。截至目前，蘿蔔快跑已在北京、重慶、陽泉三地已開始商業化收費運營服務，並在北京亦莊率先上線了數字人民幣支付功能，實現自動駕駛與數字貨幣的首次結合。
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