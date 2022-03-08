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全民檢測據報或推遲至4月 認為第五波高峰期進行測試「無用」

南華早報引述匿名消息報道稱，香港可能會將大規模新冠檢測推遲到4月，進而將重點轉向降低死亡率、照護老年人。報道引述消息指，全民檢測並無已定的時間，又指北京亦未設定特定日期。報道引述匿名內部消息人士指，除非香港準備了足夠數量的隔離設施，否則在第五波高峰期進行大規模測試是「無用的」。

報道引述一位熟悉此事的消息人士稱，由於形勢的變化，高官正考慮進行戰略轉變。「現在當務之急是降低死亡率和照顧老人」知情人士說。但他們補充，就進行大規模測試的時間框架而言，「沒有什麼是一成不變的」。

「香港政府只把三月作為一個規劃參數。 中央政府從未為檢測設定時間框架」，報道引述消息人士說。但該知情人士又表示，當局仍在考慮是否應該在3月下旬或4月下旬開始測試，並補充說「這兩種選擇仍然存在」。早前，市傳為3月26日開始進行全民檢測。

報道引述消息人士指，「何時啟動全民檢測將取決於第五波感染的趨勢」，「全民測試最好在疫情新一波開始時進行。我們錯過了千載難逢的機會」他們說。消息人士又指，「除非你有足夠的隔離設施，否則在大流行高峰期進行檢測是沒有用的」。

香港科技探索（1137）收報7.77元，升0.91%；日清食品（1475）收報5.37元，跌2.72%；維他奶（0345）見52周低12.92元，收報12.94元，跌4.29%；金源米業（0677）見52周低0.49元，收報0.495元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.68元，跌1.45%。

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