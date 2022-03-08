瑞爾集團創始人、執行董事、董事長兼首席執行官鄒其芳表示，留意到近期港股市場波動，但相信市場是公平的，投資者看中一家公司是因為其為股東帶來的價值，認為瑞爾發展多年，已有一定基礎。

鄒其芳續稱，由於瑞爾計劃未來打進更多不同城市，認為有進入資本市場的需要，是次集資對公司長遠發展有利。招股定價方面，鄒其芳認為反映公司對股東帶來的價值，未來將逐步釋放出來。

瑞爾共有5位基石投資者，總投資金額6500萬美元，佔綠鞋前發行規模74.66%；設6個月禁售期。相關基石投資者包括Abax、Harvest、Hudson Bay、 OrbiMed Funds和高鵬，投資金額分別為2500萬美元、2000萬美元、1000萬美元、500萬美元和500萬美元。

瑞爾今次融資所得，有55%用於現有及新一綫城市及現有二綫城市進一步提高公司的滲透率並擴大覆蓋地區，約20%用於進一步擴張至新的二綫城市，15%用於建設及優化信息技術基礎設施，包含在綫知識及教學平台等，10%用於營運資金。

瑞爾集團成立於1999年，業務包括普通牙科、正畸及種植牙，旗下運營兩大品牌瑞爾齒科和瑞泰口腔。截至2021年3月31日，瑞爾集團經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為3.59億元人民幣，2020至2021財年毛利率由10%增至24%。目前擁有111家直營口腔醫院和門診，全職醫生人數882人，業務遍及全國15個城市。

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