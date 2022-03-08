越秀交通基建（1052）董事長李鋒於業績記者會上表示，公司派息比率為50%至60%，未來亦會堅持該比率。
越秀交通基建今日收市後公布業績，收入按年升26.8%至37.02億元（人民幣，下同)，純利按年升8.12倍至14.65億元，兩者均創歷史新高。每股未期息派0.41港元，全年共派0.61元，派息率為56.9%，按年跌4個百分點。
就疫情而言，李鋒稱，國內現時整體交通收費已恢復至疫情前90%至95%水平，較2019年相比，去年交通費收入恢復良好，雖然廣東省項目受疫情反覆及周邊路網分流影響，但受惠疫情防控及精細管理，盈利逐步恢復。李鋒稱，去年業績就廣東虎門大橋預計將進行封閉大修，以及其他項目分流影響，作出計提減值將在今年業績入帳。
至於交通收費差異政策，李鋒又表示，短期內對公司交通收費收入造成損失，但長期而言，對有利市場持續良好發展。
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