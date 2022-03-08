彭博社引述消息人士指，美國政府最早會在當地時間今日，禁止俄羅斯石油產品進口。美國進口禁令將包括俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭。有知情人士說，歐洲盟國將不會參與禁令，因為他們更依賴俄羅斯能源，美國是與歐洲盟友協商後作出禁止進口決定。

彭博引述白宮國家安全委員會發言人表示拒絕立即置評。受消息刺激，布蘭特期油加速升勢，晚上9:50分每桶報129.77美元，上升5.38%，紐約期油升4.76%至每桶125.08美元，續創2008年以來高位。納指期貨轉跌，暫報13290點，跌0.23%，標指期貨升幅由0.82%收窄至0.11%，報4203點。

據美國能源信息署數據顯示，俄羅斯石油約佔去年進口美國原油的3%，加上其他油製品，俄羅斯約佔美國進口總量的 8%。因為運輸困難和油公司自我限制，數據公司Kpler顯示，今年美國對俄羅斯原油的進口量，已降至2017年以來的最低水平。

不過，目前歐洲沒有國家對俄羅斯的油氣實施制裁，歐洲對俄羅斯油氣，尤其是天然氣的依賴程度更高，目前歐盟平均有四成天然氣進口自俄羅斯，歐洲國家擔心能源制裁將影響經濟。加拿大政府則在上個月宣布禁止從俄羅斯進口所有原油，不過加拿大自2019年以來沒有進口任何原油。

國會本週準備立案禁止俄羅斯石油進口，對行政當局施加了加快行動的壓力。截至週一，白宮表示尚未做出任何決定。白宮新聞秘書 Jen Psaki指仍在內部進行討論，也與在歐洲和世界各地的同行和合作夥伴進行。歐洲比美國進口更多俄羅斯石油，美國亦清楚他們的能力有不同。