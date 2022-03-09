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烏克蘭不再堅持加入北約 道指曾升585點 收市倒跌184點 4日挫1258點

據報烏克蘭總統稱將不再堅持加入北約，一道帶動道曾升最多585點，其後轉跌，道指低位曾跌238點。美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，隔夜原油期貨續漲。LME宣布3月11日前不會重啟鎳交易。

道瓊斯工業平均指數收跌184點，跌幅0.57%，報32632點。標普500指數收跌30點，跌幅0.73%，報4170點。納斯達克綜合指數收跌35點，或0.28%，報12795點。

道指連跌4日，累計跌1258.71點；標指連跌4日，累計跌215.84點；納指曾跌最多1.25%，低見12670.08點，是2月24日後最低，納指連跌4日，累計跌956.47點。

聯合健康跌2.75%，報473.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低88點，而Caterpillar，升6.76%，報210元，貢獻道指87點。

科技股方面，蘋果收市報157.44元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2542.09元，升0.57%，亞馬遜收市報2720.29元，跌1.04%，Facebook收市報190.29元，升1.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報415點。德國DAX指數收跌0.03%，報12831點；法國CAC 40指數跌0.33%，報5962點；英國富時100指數收漲0.07%，報6964點。

 