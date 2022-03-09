個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.63%，折合報380.79元；阿里巴巴（9988）跌1.66%，折合報95.29元；美團（3690）升0.65%，折合報146.45元；匯控（0005）升2.2%，折合報49.06元；建行（0939）跌0.31%，折合報5.58元。

道期現升0.171%；標期現升0.06%；納期現跌0.04%。日股現升0.39%，韓股休市，澳股現升0.73%。

紐油現升2.11%或2.61美元，報126.32美元；布油現升3.87%或4.77美元，報127.98美元；金價現跌0.49%或10.23美元，報2040.53美元；美國10年期債息現升0.55%或0.0103厘，報1.8559厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，國泰（0293）、中國鐵塔（0788）、保誠（2378）、九龍倉集團（0004）、同仁堂國藥（3613）等。

美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，隔夜原油期貨續漲。留意油股。

禹洲（1628）以10.58億人幣售物管業務，較原定作價略低。

中興（0763）去年多賺6成至68.1億人幣，派息每股0.3人幣。

彭博：中國油企中鋁等洽商入股俄企。留意俄鋁（0486）。

中芯國際（0981）首兩個月純利倍增達24億。

正榮地產（6158）、寶龍地產（1238）首2月合約銷售額同挫五成。

越秀交通基建（1052）：國內整體交通收費已恢復至疫情前90%。

健合國際（1112）去年收入錄低單位數增長。

挪威主權基金將李寧（2331）剔出投資組合，稱涉助長侵犯新疆人權。

越秀交通基建（1052）去年純利大增8倍，末期息派0.41元。

中國2月乘用車零售銷量124.6萬輛，按年升4.2%。留意車股。

百度（9888）蘿蔔快跑去年末季載人訂單21.3萬 按月增加近一倍。

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