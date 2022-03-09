恒指今早高開54點或0.27%，報20820點，成交金額32億元；國指今早高開42點或0.59%，報7280點。恒生科技指數開市報4431點，升1.13%。
藍籌34隻升，19隻下跌，11隻無升跌。信義光能（0968）升4.98%，報13.92元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.64%，報24元，是跌幅最大的藍籌。
匯控（0005）、美團（3690）、小米（1810）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）拖累大市。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報178元，升3.91%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.55元，跌1.31%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22050.35點)；科指續低於主要平均線，最近為10天線(4850.95點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）開市報6.5元，升2.52%。中國鐵塔（0788）開市報0.84元，無升跌。保誠（2378）無成交，報102.9元。九龍倉集團（0004）開市報27.4元，跌1.97%。同仁堂國藥（3613）無成交，報10.16元。
美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，隔夜原油期貨續漲。中石油（0857）開市報4.3元，跌0.46%。中海油（0883）開市報10.34元，升1.57%。
禹洲（1628）以10.58億人幣售物管業務，較原定作價略低。平上市低位0.47元，開市報0.47元，跌1.05%。
中興（0763）去年多賺6成至68.1億人幣，派息每股0.3人幣。開市報15.66元，升2.49%。
彭博：中國油企中鋁等洽商入股俄企。俄鋁（0486）開市報5.15元，升6.4%。
中芯國際（0981）首兩個月純利倍增達24億。開市報17.88元，升3.71%。
正榮地產（6158）、寶龍地產（1238）首2月合約銷售額同挫五成。開市報0.57元，無升跌。
越秀交通基建（1052）：國內整體交通收費已恢復至疫情前90%。開市報5.18元，升7.69%。
健合國際（1112）去年收入錄低單位數增長。無成交，報10.4元。
挪威主權基金將李寧（2331）剔出投資組合，稱涉助長侵犯新疆人權。開市報67元，跌1.25%。
越秀交通基建（1052）去年純利大增8倍，末期息派0.41元。開市報5.18元，升7.69%。
中國2月乘用車零售銷量124.6萬輛，按年升4.2%。留意車股。
百度（9888）蘿蔔快跑去年末季載人訂單21.3萬 按月增加近一倍。開市報135元，升1.43%。
包浩斯（0483）：評估縮短營業時間或暫時停業。無成交，報0.59元。
破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見48.5元，開市報48.5元，升0.46%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1485.5元，開市報1485.5元，升0.92%；長建（1038）創52周高，見52.6元，開市報52.6元，升0.29%。
破底股包括，藍月亮（6993）創上市新低，見5.06元，開市報5.06元，跌0.59%；中國光大綠色環保（1257）創上市新低，見2.37元，開市報2.37元，跌0.84%；友邦（1299）見52周低71.9元，開市報71.9元，跌1.57%；港交所（0388）見52周低336元，開市報336元，跌1.29%；好孩子（1086）見52周低0.89元，開市報0.89元，無升跌；國泰君安國際（1788）見52周低0.96元，開市報0.96元，無升跌；敏華控股（1999）見52周低8元，開市報8元，跌0.99%。
異動股
上升異動股，包括，中國環保科技（0646）開市報0.74元，升12.12%；比高（8220）開市報0.023元，升9.52%；德昌電機（0179）開市報12.46元，升9.11%；微博（9898）開市報200元，升8.75%；越秀交通基建（1052）開市報5.18元，升7.69%；新城悅（1755）開市報12.5元，升7.39%；康師傅（0322）開市報15.5元，升6.46%；俄鋁（0486）開市報5.15元，升6.4%；同方泰德（1206）開市報0.86元，升6.17%；百勝中國（9987）開市報384.8元，升5.37%；敏實集團（0425）開市報23.9元，升5.29%。
下跌異動股，包括，超凡網絡（8121）開市報0.16元，跌6.98%；希慎（0014）見52周低22元，開市報22元，跌3.51%；中國宏橋（1378）開市報10元，跌3.47%；中鋁（2600）開市報5.14元，跌2.65%；特步（1368）開市報10.68元，跌2.55%；榮昌生物（9995）開市報51.55元，跌2.46%；惠理（0806）開市報3.33元，跌2.35%；中升（0881）開市報49元，跌2%；九龍倉集團（0004）開市報27.4元，跌1.97%；中國水務（0855）開市報7.71元，跌1.91%；華住集團（1179）開市報27元，跌1.64%。
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