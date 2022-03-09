美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）不慎地發表有關白宮擬於本周內簽訂虛擬貨幣行政命令的聲明，雖然該聲明隨後被下架，但紓緩市場對虛擬貨幣前景的憂慮，比特幣（Bitcoin）價格周三反彈，曾升逾8%。
耶倫在美國財政部的網站聲明，惟其後被下架。該聲明指，仍在等待虛擬貨幣的行政命令，並稱總統拜登「呼籲對數字資產政策採取協調和全面方法，這將支持有責任的創新」（calls for a coordinated and comprehensive approach to digital asset policy (that) will support responsible innovation）。
路透引述市場人士認為，該聲明「似乎」表明美國當局現階段不會對虛擬貨幣市場採取任何迅速、重大的監管行動，並可能在未來採取更加協調和客觀的方式。
白宮去年表示，正考慮對加密貨幣市場進行廣泛監督。路透引述知情人士早於周一表示，預計拜登本周將簽署一項期待已久的行政命令，指示司法部、財政部和其他機構研究美國中央銀行數字貨幣所出現法律和經濟後果。
根據CoinDesk數據，Bitcoin周三曾見高41957美元，最多升逾8%，現報41756.41美元，升7.87%。
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