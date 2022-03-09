執行總裁Mike Wells表示，集團有15%銷售來自虛擬銷售，反映客戶的偏好已有所轉變。該行有97%僱員在家工作，香港封鎖措施對他們並非特別。他又指，亞洲區內監管機構很早已批准虛擬銷售，該行已建立了虛擬銷售的技巧。對於與內地通關，Mike Wells表示不能預期甚麼香港可與內地恢復通關，但該行為業務增加產品和服務，為一旦開關作好準備。

與中信合資的內地壽險業務成為集團年化新保費最大來源，Mike Wells指該行在內地推行亞太區的銀保策略，不過未有回應是否會增持合資壽險業務。

對於利率上升，Mike Wells表示他們有83%的收入來自現有客戶的健康和保障型保險的保費，因此利率和股市波動對此部分的影響很小。通脹上升，該行有需要會對保費重新訂價，會相當小心地進行，以平衡顧及客戶的長期關係和經濟影響。

Mike Wells將於本月離任，他指新執行總裁招聘沒有受未來需要駐港影響。保誠維持香港和倫敦兩個總部，目前有65%主要行政人員等員工駐港，雖然近兩年香港維持嚴格入境防疫限制，不過Mike Wells表示香港為其總部之一，沒有計劃將永久將員工調離香港，過去兩年集團在執行業務策略，如分拆美國業務和在港集資皆順利執行，因此認為沒有需要將人手集中一處。他相信香港仍會是主要金融中心，是中國最好通往西方的門戶，有聯繫匯率、在財富管理有優勢。