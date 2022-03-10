道瓊斯工業平均指數收漲653點，升幅2.01%，報33286點。標普500指數收漲107點，升幅2.57%，報4277點。納斯達克綜合指數收漲460點，或3.6%，報13255點。

烏克蘭總統澤連斯基重申他自俄羅斯入侵以來所堅持的立場，即願意考慮做出一些妥協來結束戰爭。不過他也強調自己不會允許「背叛」國家。澤連斯基表示「另一方也必須願意做出妥協--這才叫妥協」。他表示目前還不能透露細節。較早前，澤連斯基的外交政策智囊表示，烏克蘭一寸領土都不會放棄，且若與俄羅斯達成任何協議，都將需要美國、德國和其他國家提供安全保障。

大宗商品價格下跌。紐約期油曾跌最多16.22%，是2020年4月28日後最大跌幅；布蘭特期油曾跌最多17.49%，是2020年4月21日後最大跌幅；金價曾跌最多3.63%，是2021年8月9日後最大跌幅度。

道指曾升最多2.53%，是2月25日後最大升幅，收市價見3月4日後收市新高；標指曾升最多3.09%，是2020年11月9日後最大升幅，亦為3月4日後收市新高；納指曾升最多3.95%，是2021年3月9日後最大升幅，亦是3月4日後收市新高，當日報13313.44點。

微軟升4.59%，報288.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻83點，而Chevron跌2.5%，報166.27元，拖低道指28點。

科技股方面，蘋果收市報162.95元，升3.49%，谷歌母公司Alphabet收市報2668.4元，升4.96%，亞馬遜收市報2785.58元，升2.4%，Facebook收市報198.5元，升4.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲4.69%，報434點。德國DAX指數收漲7.93%，報13847點；法國CAC 40指數漲7.13%，報6387點；英國富時100指數收漲3.26%，報7190點。