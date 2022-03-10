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港股ADR升310點 夜期高水235點 亞股升美期個別發展 港鐵京東等業績

美股上升，港股ADR升310點或1.48%，報20938點，夜期升344點或1.68%，報20863點，夜期高水235點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.13%，折合報396.84元；阿里巴巴（9988）升2.5%，折合報98.65元；美團（3690）升3.71%，折合報154.01元；匯控（0005）升2.19%，折合報50.33元；建行（0939）升0.72%，折合報5.56元。

道期現跌0.033%；標期現升0.05%；納期現升0.09%。日股現升2.84%，韓股現升2.05%，澳股現升1.07%。

紐油現升1.89%或2.06美元，報110.76美元；布油現跌13.15%或16.84美元，報111.14美元；金價現跌0.4%或8.11美元，報1983.72美元；美國10年期債息現跌0.62%或0.0122厘，報1.9409厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，港鐵（0066）、京東（9618）、太古（0019）、太古地產（1972）、寶尊電商（9991）、中銀航空租賃（2588）、佐丹奴（0709）、京東物流（2618）、美高梅中國（2282）、惠理（0806）、越秀地產（0123）等。

兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元。

高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。

太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。

海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。

中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。

同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。

國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。

九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。

利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。

東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。

合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。

保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。

舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。

 

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