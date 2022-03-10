恒指今早高開478點或2.33%，報21106點，成交金額33億元；國指今早高開184點或2.57%，報7374點。恒生科技指數開市報4553點，升3.64%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石油（0857）、龍湖（0960）拖累大市。
藍籌60隻升，3隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升5.82%，報15.28元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.96%，報9.82元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報195元，升10.92%；跌幅最大的是萬國數據（9698）無成交，報37.4元。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21851.62點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4795.55點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）開市報40.8元，升2%。京東（9618）開市報244.8元，升4.17%。太古（0019）開市報43.1元，升2.01%。太古地產（1972）開市報19.76元，升2.38%。寶尊電商（9991）無成交，報21.2元。中銀航空租賃（2588）開市報57.25元，升4.95%。佐丹奴（0709）無成交，報1.49元。京東物流（2618）開市報20.55元，升2.24%。美高梅中國（2282）開市報4.7元，升2.62%。惠理（0806）開市報3.38元，跌0.29%。越秀地產（0123）開市報7.94元，升0.51%。
兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，開市報7.4元，跌9.09%。蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元，開市報160元，較ADR高1.52%。
高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。無成交，報0.156元。
太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。開市報43.1元，升2.01%。
海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。開市報3元，升1.69%。
中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。開市報1.43元，升0.7%。
同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。開市報10.16元，升2.21%。
國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。開市報6.68元，升0.6%。
九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。無成交，報26.55元。
利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。無成交，報0.26元。
東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。開市報5.9元，升3.69%。
合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。開市報2.92元，升3.18%。
保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。開市報112.6元，升3.97%。
舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。開市報147.1元，升1.59%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.28元，開市報1.28元，升2.4%。
異動股
上升異動股，包括，專業旅運（1235）開市報0.229元，升14.5%；澳洲成峰高教（1752）開市報0.192元，升14.29%；中通快遞（2057）開市報224.2元，升11.65%；加科思（1167）開市報7.55元，升11.03%；嗶哩嗶哩（9626）開市報195元，升10.92%；理想汽車（2015）開市報108.2元，升10.07%；FRIENDTIMES（6820）開市報1.23元，升8.85%；中國環保科技（0646）開市報0.74元，升8.82%；小鵬汽車（9868）開市報111.6元，升8.35%。
下跌異動股，包括，金茂服務（0816）開市報7.4元，跌9.09%；山東黃金（1787）開市報15.04元，跌5.05%；招金礦業（1818）開市報7.89元，跌3.9%；兗煤（1171）開市報20.6元，跌3.74%；中海油（0883）開市報9.82元，跌2.96%；中鋁（2600）開市報4.87元，跌2.79%；SPDR金ETF（2840）開市報1449.5元，跌2.78%；中海油服（2883）開市報8.48元，跌2.53%；中煤能源（1898）開市報5.08元，跌2.31%；豐盛生活服務（0331）開市報5.62元，跌2.26%。
其他報道
港股ADR升310點 夜期高水235點 亞股升美期個別發展 港鐵京東等業績