moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開478點 ATM推高大市 金茂服務潛水9% 蔚來高ADR 1.5%

恒指今早高開478點或2.33%，報21106點，成交金額33億元；國指今早高開184點或2.57%，報7374點。恒生科技指數開市報4553點，升3.64%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石油（0857）、龍湖（0960）拖累大市。

藍籌60隻升，3隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升5.82%，報15.28元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.96%，報9.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報195元，升10.92%；跌幅最大的是萬國數據（9698）無成交，報37.4元。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21851.62點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4795.55點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）開市報40.8元，升2%。京東（9618）開市報244.8元，升4.17%。太古（0019）開市報43.1元，升2.01%。太古地產（1972）開市報19.76元，升2.38%。寶尊電商（9991）無成交，報21.2元。中銀航空租賃（2588）開市報57.25元，升4.95%。佐丹奴（0709）無成交，報1.49元。京東物流（2618）開市報20.55元，升2.24%。美高梅中國（2282）開市報4.7元，升2.62%。惠理（0806）開市報3.38元，跌0.29%。越秀地產（0123）開市報7.94元，升0.51%。

兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，開市報7.4元，跌9.09%。蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元，開市報160元，較ADR高1.52%。

高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。無成交，報0.156元。

太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。開市報43.1元，升2.01%。

海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。開市報3元，升1.69%。

中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。開市報1.43元，升0.7%。

同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。開市報10.16元，升2.21%。

國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。開市報6.68元，升0.6%。

九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。無成交，報26.55元。

利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。無成交，報0.26元。

東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。開市報5.9元，升3.69%。

合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。開市報2.92元，升3.18%。

保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。開市報112.6元，升3.97%。

舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。開市報147.1元，升1.59%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.28元，開市報1.28元，升2.4%。

異動股

上升異動股，包括，專業旅運（1235）開市報0.229元，升14.5%；澳洲成峰高教（1752）開市報0.192元，升14.29%；中通快遞（2057）開市報224.2元，升11.65%；加科思（1167）開市報7.55元，升11.03%；嗶哩嗶哩（9626）開市報195元，升10.92%；理想汽車（2015）開市報108.2元，升10.07%；FRIENDTIMES（6820）開市報1.23元，升8.85%；中國環保科技（0646）開市報0.74元，升8.82%；小鵬汽車（9868）開市報111.6元，升8.35%。

下跌異動股，包括，金茂服務（0816）開市報7.4元，跌9.09%；山東黃金（1787）開市報15.04元，跌5.05%；招金礦業（1818）開市報7.89元，跌3.9%；兗煤（1171）開市報20.6元，跌3.74%；中海油（0883）開市報9.82元，跌2.96%；中鋁（2600）開市報4.87元，跌2.79%；SPDR金ETF（2840）開市報1449.5元，跌2.78%；中海油服（2883）開市報8.48元，跌2.53%；中煤能源（1898）開市報5.08元，跌2.31%；豐盛生活服務（0331）開市報5.62元，跌2.26%。

 

其他報道

港股ADR升310點 夜期高水235點 亞股升美期個別發展 港鐵京東等業績

上海證券報：分析稱近期降息概率增加

澤連斯基願妥協 商品急挫 歐美股急升 道指升653點