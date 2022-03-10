恒指高開478點後回順，之後再上試高位，但未能突破，午市前再度受壓，半日收報20,888點，升260點或1.26%。半日成交額860億元。
科網、電動車等有強勁反彈，京東（9618）早市最多升逾半成，比亞迪股份（1211）最多升近9%；京東即市回吐，半日升1.6%，比亞迪仍升逾半成。小鵬（9868）半日亦大升逾8%。新能源股表現強韌，保利協鑫（3800）半日升9%，中國電力（2380）升7%。昨天提到的光大環境（0257）表現也不俗，升近半成。此外，國際原油價格急回，航空及旅遊相關做好，國航（0753）攜程（9961）早市曾升6%、7%，國航高位壓力較大，半日升3%；攜程仍升近半成。工業、家品及零售都有明顯反彈。不過，航空股連續兩日低位反彈不少，回吐壓力較大，中線仍值得留意。
短線可以留意投資經營風電及燃氣的新天綠色能源（0956），該股跟隨其他燃氣股股價受壓，受天然氣價高漲，銷售增長放緩打擊。不過，新天綠色多元化佈局有助減輕燃氣業務影響，公司風電規模持續擴張，將可推動業績表現。走勢方面，新天綠色昨天曾跌穿4.5元但即日反彈收復失地，該水平具承接。短線反彈料於50天線約5.2元有阻力。
劉思明