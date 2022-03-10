年內，泓富整體物業的出租率為97.7%，按年增加1.6個百分點。物業估值達99.67億元，按年減少1.8%。資產負債比率則按年上升0.7個百分點，達到23%。於年內其回購共3914.3萬個基金單位，總代價近1.19億元。其指出，去年下半年租金觸底反彈，出租率見逐步回升。雖然未來辦公室供應龐大，但是市場主調仍是以通過具成本效益的方式將辦公室遷往非核心商業區、縮減規模及業務整合為首要目標。他們將繼續實施靈活的資產管理策略，亦將繼續把握辦公室遷往非核心商業區、優化成本的趨勢、屯馬綫全面通車及紅磡至金鐘過海段即將啟用的良機。

該集團旗下物業中，旗艦物業都會大廈估值下跌8700萬元，降至29.93億元，下降金額最大。其已著手將都會大廈地下大堂翻新，將融合綠色及身心健康元素及智能大廈科技。提升後之大廈形象將強化他們的市場推廣，以捉緊屯馬綫全面通車及即將於今年啓用之紅磡站至金鐘站過海路段之機遇。翻新工程有望於今年5月完成。該廈去年租金收入近1.29億元，物業收入淨額亦達1.03億元。集團整體物業收益只有4.45億元，按年減少1.7%，主要與都會大廈錄得租金調升率負增長及較低之平均租用率有關。

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