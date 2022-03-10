moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升262點失21000 三大指數收市見4日高 成交減少21%

澤連斯基願妥協言論推高隔晚美股，加上俄烏戰事稍緩和，大宗商品價格回落，亞股全升，港股亦向上。三大指數收市見4日高，但同時亦逾4日連續陰燭，大市成交亦減少21%。

恒指今早高開478點，高位升486點，低位升81點，全日高低波幅405點。

恒指收市升262點或1.27%，報20890點，成交金額1462億元，較上日減少21.07%，是3月3日1156.15億元成交後最少；國指升66點或0.92%，報7255點。恒生科技指數收報4436點，升0.97%。

友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。美團（3690）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌47隻升，15隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升7.39%，收報14.82元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.84%，收報4.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報185.2元，升5.35%；跌幅最大的是美團（3690）收報144.2元，跌2.9%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21829.99點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4783.83點)。

北水南下合計淨流入34.5億元，較上日增加856.55%，連續第12日流入，累計流入265.03億元，對上一次連續12日淨流入是1月20日。南水北上合計淨流出33.74億元人民幣，較上日減少69.14%，連續第4日流出，累計流出312.79億元。

三大指數即市表現

恒指曾升最多2.36%，是2月4日後最大升幅，高見21114.44點，是3月8日21303.52點後最高。今日收市報20890.26點，是3月7日後收市新高。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月27日。

科指曾升最多4.38%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為4.6%。高見4586.42點，是3月7日4613.66點後最高。今日收市報4436.65點，是3月7日後收市新高，當日報4527.83點。收市連升2日，累計升54.33點，對上一次連升2日是2月28日。同時亦連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2021年11月3日。

國指曾升最多2.76%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為2.81%。高見7387.85點，是3月8日7478.09點後最高。今日收市報7255.82點，是3月7日後收市新高，當日報7412.59點。收市連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是1月4日。

午後消息股表現

恒汽（0708）成立新公司 從事網約車、充換電設施銷售等。收報3.03元，升7.07%。

小米（1810）、Oppo、Vivo據報正與印度代工廠談判生產手機用於出口。收報13.58元，升2.11%。

澳門博彩中介由行政法規轉法律，料8月15日前通過。

SOHO中國（0410）宣布將以7折售3.2萬平米京滬物業，股價曾飈逾兩成。收報1.58元，升8.97%。

太古（0019）扭虧，去年基礎盈利達53億，可口可樂溢利錄25億創新高。收報45.3元，升7.22%。

碧服（6098）發盈喜，料純利增逾50%。收報38.6元，跌4.34%。

佐丹奴（0709）去年扭虧賺1.9億，息10仙，集團：暫縮港業務直至經濟有復蘇跡象。收報1.58元，升6.04%。

恒隆地產（0101）：即日起調整商場營業時間。收報16.16元，升1.64%。

太古地產（1972）去年核心多賺74%息0.64元 未來10年擬投資過千億。收報19.8元，升2.59%。

今早及隔晚消息股表現

內地手機出口至俄羅斯據報大減一半。小米（1810）收報13.58元，升2.11%；丘鈦（1478）收報6.45元，升2.06%；舜宇（2382）見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%；瑞聲（2018）收報19.52元，升2.2%。

力拓將終止與俄企的所有商業關係，俄鋁（0486）持合資20%收報4.63元，跌2.94%。

多間公司公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報40.45元，升1.13%。京東（9618）收報237.4元，升1.02%。寶尊電商（9991）收報22.15元，升4.48%。中銀航空租賃（2588）收報58.4元，升7.06%。京東物流（2618）平上市低位19.22元，收報19.56元，跌2.69%。美高梅中國（2282）收報4.66元，升1.75%。惠理（0806）收報3.41元，升0.59%。越秀地產（0123）收報7.87元，跌0.38%。

兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，收報5.8元，跌28.75%。蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元，港股收報158.9元，高0.82%。

高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。收報0.165元，升5.77%。

太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。收報45.3元，升7.22%。

海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%。

中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。收報1.39元，跌2.11%。

同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。收報10.8元，升8.65%。

國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。收報7.06元，升6.33%。

九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。收報25.5元，跌3.95%。

利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。收報0.26元，無升跌。

東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。收報6.02元，升5.8%。

合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。收報2.9元，升2.47%。

保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。收報116元，升7.11%。

舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.39元，收報1.31元，升4.8%。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.29元，收報0.3元，無升跌；聯眾（6899）創上市新低，見0.26元，收報0.28元，跌6.67%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.055元，收報0.063元，升3.28%；啟明醫療（2500）創上市新低，見16.42元，收報16.98元，跌4.61%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見21.35元，收報23.65元，跌1.87%；普天通信（1720）創上市新低，見0.25元，收報0.28元，跌6.67%；京東健康（6618）創上市新低，見43.5元，收報45元，跌0.99%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌6.82%；大發地產（6111）創上市新低，見2.95元，收報3元，跌11.76%；通達（0698）見52周低0.133元，收報0.134元，跌2.19%；中國燃氣（0384）見52周低11.74元，收報11.76元，跌2.16%；微創醫療（0853）見52周低15.74元，收報16元，跌5.88%；佳兆業健康（0876）見52周低0.063元，收報0.07元，升2.94%；金蝶（0268）見52周低16.12元，收報16.4元，跌0.12%；希慎（0014）見52周低21元，收報21.85元，升2.34%；太興（6811）見52周低1元，收報1.05元，跌0.94%；捷榮國際（2119）見52周低0.96元，收報0.98元，升1.03%；中電華大科技（0085）見52周低0.55元，收報0.56元，跌1.75%；粵運交通（3399）見52周低0.96元，收報0.99元，無升跌；舜宇（2382）見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%；碧桂園（2007）見52周低5.49元，收報5.63元，跌0.53%；美麗華酒店（0071）見52周低12.28元，收報12.44元，升0.65%；維達（3331）見52周低17.4元，收報19元，升4.63%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.85元，收報0.85元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.315元，收報0.35元，升9.38%；中國聖牧 （1432）見52周低0.4元，收報0.405元，跌4.71%；中國聖牧（1432）見52周低0.4元，收報0.405元，跌4.71%；美聯集團（1200）見52周低0.86元，收報0.89元，跌1.11%；美聯工商舖（0459）見52周低0.096元，收報0.099元，跌1%；永嘉集團（3322）見52周低0.285元，收報0.3元，升5.26%；安莉芳（1388）見52周低0.97元，收報0.97元，無升跌；長城環亞（0583）見52周低0.27元，收報0.27元，無升跌；永旺（0984）見52周低1.18元，收報1.26元，升0.8%。

異動股

上升異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.9元，升39.71%；卡姆丹克（0712）收報0.33元，升24.53%；先豐服務（0500）收報0.59元，升24.21%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，升16.67%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%；創維集團（0751）收報4.34元，升12.73%；保利協鑫（3800）收報2.86元，升10.85%；國際永勝（6663）收報1.15元，升10.58%；加科思（1167）收報7.5元，升10.29%；謝瑞麟（0417）收報1.12元，升9.8%；恒大物業（6666）收報2.16元，升9.64%。

下跌異動股，包括，金茂服務（0816）收報5.8元，跌28.75%；澳洲成峰高教（1752）收報0.144元，跌14.29%；比高（8220）收報0.021元，跌12.5%；萬華媒體（0426）收報0.176元，跌12%；大發地產（6111）創上市新低，見2.95元，收報3元，跌11.76%；精英匯（1775）收報0.53元，跌11.67%；銀城國際（1902）收報2.6元，跌10.96%；強泰環保（1395）收報0.149元，跌9.7%；禹洲（1628）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；時代天使（6699）收報155元，跌7.02%；雨潤（1068）見52周低0.53元，收報0.54元，跌6.9%。

 

其他報道

花旗伙WeChat Pay HK 憑積分抵銷簽賬

新世界撥沙田凱悅酒店近100房供前線醫護免費入住

泓富：年內可分派收益按年減1.94%至2.67億

中金：看好金融、基建、原材料受惠政府穩增長政策

恒汽成立新公司 從事網約車、充換電設施銷售等

美國商務部長：堅定執行對俄羅斯的出口管制

麥當勞暫停俄羅斯門店營運 料每月損失約3.9億元

小米、Oppo、Vivo據報正與印度代工廠談判生產手機用於出口

澳門博彩中介由行政法規轉法律 料8月15日前通過

SOHO中國宣布將以7折售3.2萬平米京滬物業 股價曾飈逾兩成

經絡：2月新批按保貸款按月少28% 創2年新低

內地股市終止六連跌 滬指收漲1.2%

消息指首家SPAC招行Aquila首日配售已獲足額