恒指今早高開478點，高位升486點，低位升81點，全日高低波幅405點。

恒指收市升262點或1.27%，報20890點，成交金額1462億元，較上日減少21.07%，是3月3日1156.15億元成交後最少；國指升66點或0.92%，報7255點。恒生科技指數收報4436點，升0.97%。

友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。美團（3690）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌47隻升，15隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升7.39%，收報14.82元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.84%，收報4.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報185.2元，升5.35%；跌幅最大的是美團（3690）收報144.2元，跌2.9%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21829.99點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4783.83點)。

北水南下合計淨流入34.5億元，較上日增加856.55%，連續第12日流入，累計流入265.03億元，對上一次連續12日淨流入是1月20日。南水北上合計淨流出33.74億元人民幣，較上日減少69.14%，連續第4日流出，累計流出312.79億元。

三大指數即市表現

恒指曾升最多2.36%，是2月4日後最大升幅，高見21114.44點，是3月8日21303.52點後最高。今日收市報20890.26點，是3月7日後收市新高。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月27日。

科指曾升最多4.38%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為4.6%。高見4586.42點，是3月7日4613.66點後最高。今日收市報4436.65點，是3月7日後收市新高，當日報4527.83點。收市連升2日，累計升54.33點，對上一次連升2日是2月28日。同時亦連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2021年11月3日。

國指曾升最多2.76%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為2.81%。高見7387.85點，是3月8日7478.09點後最高。今日收市報7255.82點，是3月7日後收市新高，當日報7412.59點。收市連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是1月4日。

午後消息股表現

恒汽（0708）成立新公司 從事網約車、充換電設施銷售等。收報3.03元，升7.07%。

小米（1810）、Oppo、Vivo據報正與印度代工廠談判生產手機用於出口。收報13.58元，升2.11%。

澳門博彩中介由行政法規轉法律，料8月15日前通過。

SOHO中國（0410）宣布將以7折售3.2萬平米京滬物業，股價曾飈逾兩成。收報1.58元，升8.97%。

太古（0019）扭虧，去年基礎盈利達53億，可口可樂溢利錄25億創新高。收報45.3元，升7.22%。

碧服（6098）發盈喜，料純利增逾50%。收報38.6元，跌4.34%。

佐丹奴（0709）去年扭虧賺1.9億，息10仙，集團：暫縮港業務直至經濟有復蘇跡象。收報1.58元，升6.04%。

恒隆地產（0101）：即日起調整商場營業時間。收報16.16元，升1.64%。

太古地產（1972）去年核心多賺74%息0.64元 未來10年擬投資過千億。收報19.8元，升2.59%。

今早及隔晚消息股表現

內地手機出口至俄羅斯據報大減一半。小米（1810）收報13.58元，升2.11%；丘鈦（1478）收報6.45元，升2.06%；舜宇（2382）見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%；瑞聲（2018）收報19.52元，升2.2%。

力拓將終止與俄企的所有商業關係，俄鋁（0486）持合資20%收報4.63元，跌2.94%。

多間公司公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報40.45元，升1.13%。京東（9618）收報237.4元，升1.02%。寶尊電商（9991）收報22.15元，升4.48%。中銀航空租賃（2588）收報58.4元，升7.06%。京東物流（2618）平上市低位19.22元，收報19.56元，跌2.69%。美高梅中國（2282）收報4.66元，升1.75%。惠理（0806）收報3.41元，升0.59%。越秀地產（0123）收報7.87元，跌0.38%。

兩公司上市，金茂服務（0816）定價8.14元，收報5.8元，跌28.75%。蔚來集團（9866）ADR收市價相當於157.6元，港股收報158.9元，高0.82%。

高銀（0530）：高銀國金中心買家續洽購，再付大筆訂金。收報0.165元，升5.77%。

太古（0019）15億售太古海洋開發集團，不再經營海洋服務業務。收報45.3元，升7.22%。

海昌海洋公園（2255）料去年虧轉盈，賺至少8.3億人幣。創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%。

中駿（1966）2月合同銷售額按年跌40.4%。收報1.39元，跌2.11%。

同仁堂國藥（3613）去年多賺12%，息28仙。收報10.8元，升8.65%。

國泰（0293）：燃油對沖策略能應對目前油價急升，現金流足及無計劃減薪。收報7.06元，升6.33%。

九龍倉集團（0004）主席吳天海：內地售樓目標降至90億，不急於購項目反而再減債。收報25.5元，跌3.95%。

利寶閣（1869）發盈警，料去年虧損擴大至7500萬。收報0.26元，無升跌。

東風（0489）2月汽車銷量按年增35.2%。收報6.02元，升5.8%。

合景泰富（1813）2月預售額按年跌近4%。收報2.9元，升2.47%。

保誠（2378）：防疫令本港短期營運困難，但相信會快速反彈。收報116元，升7.11%。

舜宇（2382）2月手機鏡頭出貨量按年跌近16%。見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.39元，收報1.31元，升4.8%。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.29元，收報0.3元，無升跌；聯眾（6899）創上市新低，見0.26元，收報0.28元，跌6.67%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.055元，收報0.063元，升3.28%；啟明醫療（2500）創上市新低，見16.42元，收報16.98元，跌4.61%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見21.35元，收報23.65元，跌1.87%；普天通信（1720）創上市新低，見0.25元，收報0.28元，跌6.67%；京東健康（6618）創上市新低，見43.5元，收報45元，跌0.99%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌6.82%；大發地產（6111）創上市新低，見2.95元，收報3元，跌11.76%；通達（0698）見52周低0.133元，收報0.134元，跌2.19%；中國燃氣（0384）見52周低11.74元，收報11.76元，跌2.16%；微創醫療（0853）見52周低15.74元，收報16元，跌5.88%；佳兆業健康（0876）見52周低0.063元，收報0.07元，升2.94%；金蝶（0268）見52周低16.12元，收報16.4元，跌0.12%；希慎（0014）見52周低21元，收報21.85元，升2.34%；太興（6811）見52周低1元，收報1.05元，跌0.94%；捷榮國際（2119）見52周低0.96元，收報0.98元，升1.03%；中電華大科技（0085）見52周低0.55元，收報0.56元，跌1.75%；粵運交通（3399）見52周低0.96元，收報0.99元，無升跌；舜宇（2382）見52周低136元，收報141.8元，跌2.07%；碧桂園（2007）見52周低5.49元，收報5.63元，跌0.53%；美麗華酒店（0071）見52周低12.28元，收報12.44元，升0.65%；維達（3331）見52周低17.4元，收報19元，升4.63%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.85元，收報0.85元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.315元，收報0.35元，升9.38%；中國聖牧 （1432）見52周低0.4元，收報0.405元，跌4.71%；中國聖牧（1432）見52周低0.4元，收報0.405元，跌4.71%；美聯集團（1200）見52周低0.86元，收報0.89元，跌1.11%；美聯工商舖（0459）見52周低0.096元，收報0.099元，跌1%；永嘉集團（3322）見52周低0.285元，收報0.3元，升5.26%；安莉芳（1388）見52周低0.97元，收報0.97元，無升跌；長城環亞（0583）見52周低0.27元，收報0.27元，無升跌；永旺（0984）見52周低1.18元，收報1.26元，升0.8%。

異動股

上升異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.9元，升39.71%；卡姆丹克（0712）收報0.33元，升24.53%；先豐服務（0500）收報0.59元，升24.21%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，升16.67%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.42元，收報3.35元，升13.56%；創維集團（0751）收報4.34元，升12.73%；保利協鑫（3800）收報2.86元，升10.85%；國際永勝（6663）收報1.15元，升10.58%；加科思（1167）收報7.5元，升10.29%；謝瑞麟（0417）收報1.12元，升9.8%；恒大物業（6666）收報2.16元，升9.64%。

下跌異動股，包括，金茂服務（0816）收報5.8元，跌28.75%；澳洲成峰高教（1752）收報0.144元，跌14.29%；比高（8220）收報0.021元，跌12.5%；萬華媒體（0426）收報0.176元，跌12%；大發地產（6111）創上市新低，見2.95元，收報3元，跌11.76%；精英匯（1775）收報0.53元，跌11.67%；銀城國際（1902）收報2.6元，跌10.96%；強泰環保（1395）收報0.149元，跌9.7%；禹洲（1628）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；時代天使（6699）收報155元，跌7.02%；雨潤（1068）見52周低0.53元，收報0.54元，跌6.9%。

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