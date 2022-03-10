科技園的職業博覽亦於今日開始招聘，下周三（16日）截止。是次共有283間創科公司參與，共有2900個職位進行招聘。當中，科研人員的相關空缺達86%，全職空缺達83%，開放給大灣區人才空缺有71%，開放給海外人才空缺有58%。值得注意的是，在為期一周的職業博覽期間，每日早上9點開始，首150名登入職業博覽平台的人士，將獲得單對單的個人履歷（CV）諮詢。

陳加崗表示，「T2︰創科人才薈」是會與各界科創公司合作攜手培養人才，主要透過三大方面。第一，深科技培訓：與職業訓練局及NVIDIA為副學位學生提供創科公司的實習機會，學員完成後獲得行業認可的證書。第二，培養創業家精神：與騰訊金融學院合作，針對城市痛點，訓練學生研發創新產品，並安排到大灣區實習。第三則是，創科引入學分課程：與中大、理大合作，為本科和MBA學生配對創科公司，學生完成實習和參與企業項目後，可獲得相關學分。

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