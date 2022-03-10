信貸資料機構環聯（美：TRU）報告顯示，香港消費者信貸市場於去年底持續復蘇。去年第四季信用卡新開卡的應繳款項結欠按年增長3%，按揭的的應繳款項結欠按年增9.8%，車貸、無抵押循環貸款、信用卡貸款的應繳款項結欠則分別按年跌4.6%、跌1.1%、跌0.2%。
報告顯示，去年第三季除信用卡以外的所有主要信貸產品的新增貸款宗數錄得按年增長，按年增長最勁是無抵押循環貸款，增92.9%，無抵押私人貸款新增宗數按年增41.4%。信用卡貸款的新增貸款宗數亦有逾兩成增長，而信用卡的新開卡數量則按年跌10.6%。
環聯指，由去年第二季開始，在銀行及財務機構的支持下，無抵押循環貸款新增宗數開始錄得增長。財務機構佔應繳款項結欠總額的比例由2019年第四季的18%增至去年第四季的27%。
新增貸款宗數的整體升幅亦帶動信貸活躍人數增加，回顧香港疫情爆發前最後一季，即2019 年第四季，信貸活躍消費者數量按年增2.5%，及後一年升幅跌至僅餘0.1%。到去年第四季，信貸活躍消費者的年增長回升至0.9%。信貸活躍人數增加顯示消費者正重投消費信貸市場。
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