可口可樂去年業績表現亮眼，白德利透露，集團現正投資9億元人民幣，在河南省鄭州市興建新廠房，屬可口可樂在內地歷來最大單一投資。他續指，集團計劃未來10年間，每4個月增加一條高速生產線，每兩年有一個新建廠房投產。

至於醫療保健方面，白德利指，集團致力將醫療保健業務發展成集團重要業務之一，其中計劃2030年前投放200億元資金，用作此業務發展。他又提及，集團長遠目標為建立自家醫療保健品牌，為目前仍然需時建立相關知識。

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