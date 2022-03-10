moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

太古未來10年將斥逾300億發展香港項目

太古系今日公布去年業績，太古A（0019）、太古B（0087）及太古地產（1972）主席白德利於記者會中預告，集團未來10年將會投放超過1000億元發展投資項目，其中三分之一資金將會用於香港投資，包括優化太古坊及太古廣場等項目。另外有五成資金將會用於內地太古里、太古匯等發展項目，以及投放200億元用作香港住宅買賣和在胡志明市、雅加達、新加坡、曼谷等4個東南亞市場發展；目前集團已在相關東南亞市場設有代表辦公室。

可口可樂去年業績表現亮眼，白德利透露，集團現正投資9億元人民幣，在河南省鄭州市興建新廠房，屬可口可樂在內地歷來最大單一投資。他續指，集團計劃未來10年間，每4個月增加一條高速生產線，每兩年有一個新建廠房投產。

至於醫療保健方面，白德利指，集團致力將醫療保健業務發展成集團重要業務之一，其中計劃2030年前投放200億元資金，用作此業務發展。他又提及，集團長遠目標為建立自家醫療保健品牌，為目前仍然需時建立相關知識。

其他報道

港鐵虧轉盈賺95.52億元 息1.02元 全年派息增逾3%

環聯：去年底消費者信貸續復蘇　新開信用卡應繳款項結欠增3%

科技園職業博覽有2900職位招聘 首增T2:創科人才薈項目

恒指收市升262點失21000 三大指數收市見4日高 成交減少21%

花旗伙WeChat Pay HK 憑積分抵銷簽賬

新世界撥沙田凱悅酒店近100房供前線醫護免費入住

泓富：年內可分派收益按年減1.94%至2.67億

中金：看好金融、基建、原材料受惠政府穩增長政策

恒汽成立新公司 從事網約車、充換電設施銷售等

美國商務部長：堅定執行對俄羅斯的出口管制

麥當勞暫停俄羅斯門店營運 料每月損失約3.9億元

小米、Oppo、Vivo據報正與印度代工廠談判生產手機用於出口

澳門博彩中介由行政法規轉法律 料8月15日前通過

SOHO中國宣布將以7折售3.2萬平米京滬物業 股價曾飈逾兩成

經絡：2月新批按保貸款按月少28% 創2年新低