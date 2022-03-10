太古系今日公布去年業績，太古A（0019）、太古B（0087）及太古地產（1972）主席白德利於記者會中預告，集團未來10年將會投放超過1000億元發展投資項目，其中三分之一資金將會用於香港投資，包括優化太古坊及太古廣場等項目。另外有五成資金將會用於內地太古里、太古匯等發展項目，以及投放200億元用作香港住宅買賣和在胡志明市、雅加達、新加坡、曼谷等4個東南亞市場發展；目前集團已在相關東南亞市場設有代表辦公室。
可口可樂去年業績表現亮眼，白德利透露，集團現正投資9億元人民幣，在河南省鄭州市興建新廠房，屬可口可樂在內地歷來最大單一投資。他續指，集團計劃未來10年間，每4個月增加一條高速生產線，每兩年有一個新建廠房投產。
至於醫療保健方面，白德利指，集團致力將醫療保健業務發展成集團重要業務之一，其中計劃2030年前投放200億元資金，用作此業務發展。他又提及，集團長遠目標為建立自家醫療保健品牌，為目前仍然需時建立相關知識。
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