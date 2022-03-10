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港鐵虧轉盈賺95.52億元 息1.02元 全年派息增逾3%

港鐵（0066）公布，截至去年底止，全年股東應佔淨利潤錄95.52億元，2020年同期錄得虧損48億元，每股盈利1.55元，末期息為每股1.02元，全年股息合共每股1.27元，按年增加3.3%。基礎盈利111.5億元，上年同期43.8億元，預期為92.7億元。

去年港鐵收入472.02億元，按年增加10.96%。物業發展利潤93.43億元，按年增加69.7%，主要來自「日出康城」第七、八和九期。已批出「港島南岸」第五期和第六期新物業發展項目。其中代表香港物業發展利潤 110.97億元、中國物業發展利潤1.29億元，投資物業公允價值計量虧損15.99億元。

經常性業務利潤錄18.08億元，2020年同期蝕1.12億元，主要是由於2021年下半年新型冠狀病毒疫情緩和，本地乘客量回升，以及 2021年並未如2020年般就沙田至中環綫項目作出了一次性的撥備。

年內，香港車務營運的總收入按年增加10.8%至131.77億元，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量按年增加加 23.3%至 16.163 億人次，主 要由於疫情好轉（包括推出疫苗接種計劃、社交距離及其他防疫措施放寬，以及上班族重返辦公室和學生復課），令客運服務乘客量有所增加。周日平均乘客量上升22.4%至475萬人次。

來自全香港車站商務活動的總收入減少1.9%至 32.08億元，車站商店的租金收入減少21.1%至15.94億元，車站商店新訂租金跌幅約為17%，平均出租率約為98%。期內，廣告收入增加73.3%至 8.94億元，主要由於本地零售市道逐漸復蘇。

 

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