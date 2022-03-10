聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，惠理在2021年經歷了困難的一年，中國相關股票錄得自2008年環球金融危機以來最大跌幅。公司的旗艦惠理價值基金下跌6.6%，反映市況艱困。他指，恒生指數及MSCI明晟中國指數在2021年分別下跌12.3%及21.7%。

他指出，內地去年房地產業受到監管打擊，債券價格暴跌。整個中國高收益債券市場遭受重創，包括公司的大中華高收益債券基金在內亦出現大規模贖回情況。亦解釋了的資產管理規模自去年的142億美元下滑至2021年年末的100億美元之因由。所幸的是，由於中國政府放寬部分規管，高收益債券市場於年底已稍見回穩，但投資者信心仍需要一段時間才能恢復。

他又指，北京政府選擇於2021年收緊規管並不教人意外。中國內地當時處於最蓬勃時期，疫情受控的同時，作為「世界工廠」亦錄得龐大的出口量。於2021年8.1%的經濟增長幅度代表中國經濟的增長金額，與意大利或加拿大等大國的整體國內生產總值看齊。即使要以股票及債券市場的下挫作為代價，又有哪個時機更適合推行改革？

他又指，北京政府為實現「共同富裕」計劃，嚴控房地產、網絡電商平台及課後補習行業，為金融市場帶來沖擊。認為這情況是以短期痛苦換取長期利益。北京政府的整體願景是讓中國社會變得更公平，達至可持續的增長，而2021年正好出現機會，加大力度管制商界的壟斷行為及盲目追求利潤的狀況。

2022年，對投資者來說的好消息是「規管高峰」已成過去，北京政府現在以維持穩定為重心，今年的經濟增長目標定於5.5%或以上。對比全球部分地區，中國處於有利位置。政府及央行在整個疫情期間維持嚴格的金融及社會紀律，讓中國具備大量空間放寬政策以促進經濟活動。相反，全球其他地區正處於不同的周期，既要面對社會不穩定、通脹升溫及提高利率的需要，同時要應對過度發鈔而誘發的金融泡沫。

他相信，愈來愈多環球投資者希望透過投放更多資金於中國相關的股票及債券來分散風險。與此同時，中國境內亦鼓勵投資股票及其他資本市場產品。房地產行業近年因過度投資而形成泡沫，因此依然不獲青睞。國家主席習近平於2021年親自宣布在北京成立第三間證券交易所，這顯示政府高度支持巿場的發展。

烏克蘭爆發大規模軍事衝突，中國成為投資者的避風港作用將有所加強（從人民幣的強勁走勢可見）。

有鑒於目前中國儲蓄中只有約10%是投資在股票領域，這蘊藏著龐大增長空間，投資者透過互惠基金購買股票已成為新趨勢。因此，對於全球資產管理行業來說，中國是特別亮眼的市場。

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