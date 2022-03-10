集團表示，去年隨著新冠肺炎疫情對全球航空業影響趨緩，公司發展持續向好，尤其是下半年，流動性重返飛機融資市場，公司成功售出26架自有及代管飛機，包括4架雙通道飛機。於3月2日，公司訂立協議購買11架波音737 MAX 8飛機。

受俄烏戰局影響，中銀航空租賃表示，針對今年2月以來在烏克蘭發生的軍事行動，歐盟、美國、英國、新加坡及若干其他國家實施了影響與俄羅斯企業商業關係的若干制裁。截至2月28日，集團有18架自有飛機出租予俄羅斯的航空公司，可能會受到其中一些制裁的影響。這些飛機的總賬面淨值為9.35億美元，佔集團飛機資產4.8%（按賬面淨值計）。

中銀航空租賃又表示，國際航空保險市場正逐步取消與俄羅斯境內飛機或由俄羅斯的航空公司承租飛機有關的若干保單要素，公司正密切監察這一複雜而快速演變的情況。

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