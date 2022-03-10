總計全年，京東歸屬於普通股股東的淨損失為36億元，2020年同期為淨利潤494億元。非公認會計準則下，集團淨利潤為172億元，按年微增4億元。全年收入為9516億元，較2020年全年增加27.6%。當中，全年服務收入為1359億元，按年增加44.7%。

京東總裁徐雷指出，第四季面對外部大環境的變化，京東依然保持健康的增長趨勢。展望未來，京東將圍繞著為用戶和合作夥伴創造價值，來建設長期的業務發展戰略。

京東績前收報237.4元，升1.02%。

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