moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

京東上季轉蝕52億人幣 收入稍勝預期 績前微升1%

京東（9618）收市後公布，上季歸屬於普通股股東的淨損失為52億元（人民幣，下同），2020年同期為淨利潤243億元。非公認會計準則下，京東淨利潤為36億元，按年增加12億元。季內收入錄得2759億元（人民幣，下同），稍勝市場預期2749.4億元，按年增加23%。當中服務收入為412億元，按年增加28.3%。

總計全年，京東歸屬於普通股股東的淨損失為36億元，2020年同期為淨利潤494億元。非公認會計準則下，集團淨利潤為172億元，按年微增4億元。全年收入為9516億元，較2020年全年增加27.6%。當中，全年服務收入為1359億元，按年增加44.7%。

京東總裁徐雷指出，第四季面對外部大環境的變化，京東依然保持健康的增長趨勢。展望未來，京東將圍繞著為用戶和合作夥伴創造價值，來建設長期的業務發展戰略。

京東績前收報237.4元，升1.02%。

其他報道

花旗銀行下周起營業時間改為上午9時半至下午4時

英國政府制裁7名俄羅斯人 包括俄鋁歐柏嘉及車路士班主 LME鋁價曾漲5.8%

中國禁止內地投行在香港發起SPAC交易 內銀則未被禁止

中國放寬人民幣兌俄羅斯盧布浮動幅度至10%

太古白德利：香港係我哋嘅家 未有撤離計劃

惠理少賺66%息8仙 謝清海：內地「規管高峰」已過 中國市場特別亮眼

港鐵虧轉盈賺95.52億元 息1.02元 全年派息增逾3%

太古未來10年將斥逾300億發展香港項目

環聯：去年底消費者信貸續復蘇　新開信用卡應繳款項結欠增3%

科技園職業博覽有2900職位招聘 首增T2:創科人才薈項目

恒指收市升262點失21000 三大指數收市見4日高 成交減少21%

花旗伙WeChat Pay HK 憑積分抵銷簽賬

新世界撥沙田凱悅酒店近100房供前線醫護免費入住

泓富：年內可分派收益按年減1.94%至2.67億

中金：看好金融、基建、原材料受惠政府穩增長政策

恒汽成立新公司 從事網約車、充換電設施銷售等

美國商務部長：堅定執行對俄羅斯的出口管制

麥當勞暫停俄羅斯門店營運 料每月損失約3.9億元

小米、Oppo、Vivo據報正與印度代工廠談判生產手機用於出口

 