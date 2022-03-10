至於港鐵會否安排高鐵西九龍站用作隔離設施，他說，港鐵會做能力所及的事，進一步研究安排不同設施用作防疫所需。他指出，票價調整方面向來公開透明並有機制可依，會依政府公布的數據去調整，基於現有機制已經在過去兩年凍結車費水平，並提供3.8%票價優惠一段長時間。但是在車務運作繼續虧損43億元，兼要平衡投資做定期維修、日常營運、更新設備及提升服務，甚至要維持財務穩健下，去與持份者共渡時艱。他們現時會繼續維持學生、小童及長期票價優惠，並且相信原有「鐵路加物業」的方式，有助集團保持財務穩健。

香港客運服務總監楊美珍補充，在疫情期間，因應有員工所影響致人手緊張，港鐵會盡量維持大型中轉站服務，並且會暫時關停人流少的車務中心，近日亦有身體恢復的車長陸續返回工作崗位。他們會密切留意情況，盡量維持服務。在擴展鐵路線方面，金澤培指出，東鐵過海段有望在6、7月通車，試車方面表現滿意，但是疫情影響下，他們會密切留意通車進度有否受影響。在成立科技顧問小組後，金澤培指出，港錢希望進一步推動科技及技術，並研究提供更多支援，冀委員會提供指導性意見。現時他們已經投入MTR Mobile App及智慧維修運作。

在地產業務運作方面，物業及國際業務總監鄧智輝指出，他們會視乎疫情對工程及當局批出預售樓花進度，部署在年內推出4個項目共超過5000個單位，另會有4個項目安排招標，涉超過5100個單位。因應疫情，他們自2020年已向車站及商場租戶提供減租及免租措施，特別是那些因基於政策而需關閉營業的租戶，他們會100%豁免期間租金，並與中小租戶共渡時艱。