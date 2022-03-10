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歐央行：視未來通脹走向 或提早於第三季停買債

面對歐元區內通脹升溫，歐洲央行的議息聲明透露，可能提早於第三季結束資產購買計劃（APP）。根據歐洲央行最新的評估，並考慮到環境的不確定性，歐洲央行修訂了未來幾個月的資產購買計劃，每月淨購買量將在4月維持原先規劃的400億歐元（約3467億港元），但在5月降至300億歐元（約2600億港元），並在6月再降至200億歐元（約1733億港元）。

這有別於原先規劃在第二季的每月淨購買規模為400億歐元，至第三季降至300億歐元。由10月起保持每月200億歐元的淨購買額度。

最新聲明表示，第三季的淨購買量將取決於數據，並對前景的評估。若未來的數據反映，即使資產購買結束後通脹在中期仍然高企，歐央行將在第三季結束資產淨購買。若中期通脹前景發生變化，資產購買計劃的時限及規模仍會再作修訂。

歐央行決定，將關鍵利率維持不變，並重申在開始加息後的一段較長時間內，仍將繼續將資產購買計劃的到期證券本金再投資，並且在有需要的情況下，保持有利的流動性條件和足夠寬鬆的政策。

歐央行預告，利率調整將在資產購買計劃結束後的一段時間內進行，並且將會是循序漸進。歐洲央行重申，將在2022年3月底停止抗疫緊急買債計劃（PEPP）的淨資產購買操作，但到期證券本金再投資將至少延續至2024年底。

歐央行強調，將執行歐盟及各歐洲政府決定向俄羅斯實施的制裁措施，並確保平穩的流動性。