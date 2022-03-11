俄羅斯和烏克蘭外長自開戰以來首次會談，雙方在止戰方面未能取得進展。愛沙尼亞總理稱普京沒有任何停戰意願。美國2月消費者價格指數(CPI)按年升7.9%，通脹創40年來最高水平，美債全線下跌，10年期債息升至2月25日以來最高水平，30年債息升至10個月高位。道指低位曾跌466點，收市跌幅收窄。