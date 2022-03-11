俄羅斯和烏克蘭外長自開戰以來首次會談，雙方在止戰方面未能取得進展。愛沙尼亞總理稱普京沒有任何停戰意願。美國2月消費者價格指數(CPI)按年升7.9%，通脹創40年來最高水平，美債全線下跌，10年期債息升至2月25日以來最高水平，30年債息升至10個月高位。道指低位曾跌466點，收市跌幅收窄。
道瓊斯工業平均指數收跌112點，跌幅0.34%，報33174點。標普500指數收跌18點，跌幅0.43%，報4259點。納斯達克綜合指數收跌125點，或0.95%，報13129點。
Amgen跌1.95%，報226.95美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而聯合健康升1.21%，報491.44元，貢獻道指38點。
科技股方面，蘋果收市報158.52元，跌2.71%，谷歌母公司Alphabet收市報2648.59元，跌0.74%，亞馬遜收市報2936.35元，升5.41%，Facebook收市報195.21元，跌1.65%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.69%，報427點。德國DAX指數收跌2.94%，報13442點；法國CAC 40指數跌2.83%，報6207點；英國富時100指數收跌1.28%，報7099點。