SEC發布的第一批公司為：百濟神舟（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體、和黃醫藥（0013），跌幅均曾逾15%，最多跌30%。

SEC稱，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）已確認，因外國司法管轄區的立場它無法對上述公司所雇會計師事務所進行全面審查或調查。

SEC表示，當前它的作用只是列出PCAOB指無法全面審查或調查會計師事務所的發行人。SEC稱，上述發行人可提交申辯證據的截止時間為2022年3月29日。

Krane Funds Advisors的首席投資官Brendan Ahern稱，這五間公司上榜是因為他們首批向SEC提交了年報；只要中美未就會計審計底稿的審查問題達成協議，所有中概股公司最終都會上榜。

中證監表示，近一段時間該機構和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)開展溝通對話並取得積極進展，相信雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排。

中證監指，此舉是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。

再鼎醫藥預計，隨著各公司提交年度報告，未來更多的公

司可能會陸續被SEC加入暫定名單。公司被暫時性認定並不意味著公司將會被SEC從納斯達克交易所除牌。如果公司連續三年年（或者假設加速HFCA法案通過，連續兩年）使用未經PCAOB審查的審計機構，除牌方有可能發生。

再鼎醫藥表示，正在評估、設計和執行額外的業務程序和控制變更，以滿足HFCA法案的要求，認為能夠聘請一家滿足PCAOB審查要求的獨立註冊會計師事務所，以審計合併財務報表，並在符合SEC及其他要求的情況下在HFCA法案要求的三年（或者加速HFCA法案所要求的兩年）期限屆滿之前完成這一合規要求。

百勝中國（9987）稱，根據該法案的現行條款，除非該法案獲修訂將公司排除，或PCAOB能夠在規定時間內對公司的審計師進行全面核查，否則公司的普通股將於2024年初從紐約證券交易所退市。公司稱，於港交所（0388）上市的股份可悉數與紐約證券交易所上市的股份互換。公司將繼續監測市場發展及評估所有策略選項。將根據監管規定適時作出進一步公告。

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