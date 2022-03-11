個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.08%，折合報369.3元；阿里巴巴（9988）跌5.45%，折合報90.086元；美團（3690）跌5.61%，折合報136.11元；匯控（0005）跌0.46%，折合報48.92元；建行（0939）跌1.59%，折合報5.53元。

道期現升0.208%；標期現升0.17%；納期現升0.1%。日股現跌1.11%，韓股現跌0.6%，澳股現跌0.21%。

紐油現升1.26%或1.34美元，報107.36美元；布油現跌1.62%或1.81美元，報109.33美元；金價現跌0.09%或1.91美元，報1995.07美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0018厘，報1.9846厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國聯通（0762）、TCL電子（1070）、魏橋紡織（2698）等。

友邦（1299）全年多賺28%息1.08元，新業務價值升22%勝預期，將推100億美元回購。

百濟神舟（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）等5企被美列入退市風險名單。

米蘭站（1150）發盈喜，料去年扭虧為盈賺最少1000萬元。

美高梅中國（2282）去年虧損收窄至38.46億，不派息。

傳澳門博企續牌半年需付最多8000萬元，另要出具銀行擔保。

京東物流（2618）去年非國際財務報告準則轉蝕12.25億元。

TOM集團（2383）去年虧損收窄至1.14億，不派息。

京東（9618）上季轉蝕52億人幣，收入稍勝預期。

迅銷（6288）公布，UNIQLO 俄羅斯業務暫停營業。

中銀航空租賃（2588）淨利潤升10%，租予俄羅斯的18架飛機受制裁影響。

惠理（0806）少賺66%息8仙，謝清海：內地「規管高峰」已過，中國市場特別亮眼。

港鐵（0066）虧轉盈賺95.52億元，息1.02元，全年派息增逾3%。

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