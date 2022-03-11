恒指今早低開430點或2.06%，報20460點，成交金額34億元；國指今早低開204點或2.82%，報7051點。恒生科技指數開市報4229點，跌4.66%，創記錄新低。
藍籌5隻升，51隻下跌，8隻無升跌。友邦（1299）升2.74%，報77元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.22%，報50.1元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、新奧（2688）、中信（0267）貢獻恒指較多。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報7.74元，升0.39%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見34元，開市報34元，跌12.6%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21599.28點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4695.55點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國聯通（0762）開市報4元，跌1.23%。TCL電子（1070）開市報3.26元，跌0.31%。魏橋紡織（2698）開市報2.22元，跌1.33%。
友邦（1299）全年多賺28%息1.08元，新業務價值升22%勝預期，將推100億美元回購。開市報77元，升2.74%。
百濟神舟（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）等5企被美列入退市風險名單。百濟神舟開市報107.6元，跌7.24%。百勝中國（9987）開市報347元，跌9.11%。再鼎醫藥（9688）開市報279.6元，跌4.12%。和黃醫藥（0013）開市報27元，跌7.06%。
米蘭站（1150）發盈喜，料去年扭虧為盈賺最少1000萬元。開市報0.212元，升0.47%。
美高梅中國（2282）去年虧損收窄至38.46億，不派息。開市報4.48元，跌3.86%。
傳澳門博企續牌半年需付最多8000萬元，另要出具銀行擔保。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報7.03元；美高梅中國（2282）開市報4.48元，跌3.86%；澳博（0880）開市報3.75元，跌0.27%；永利澳門（1128）無成交，報6.16元；銀河娛樂（0027）開市報40.85元，跌1.92%；金沙中國（1928）開市報18.7元，跌0.95%。
京東物流（2618）去年非國際財務報告準則轉蝕12.25億元。創上市新低，見18.72元，開市報18.72元，跌4.29%。
TOM集團（2383）去年虧損收窄至1.14億，不派息。無成交，報0.87元。
京東（9618）上季轉蝕52億人幣，收入稍勝預期。創上市新低，見208元，開市報208元，跌12.38%。
迅銷（6288）公布，UNIQLO 俄羅斯業務暫停營業。無成交，報40.15元。
中銀航空租賃（2588）淨利潤升10%，租予俄羅斯的18架飛機受制裁影響。開市報58.2元，跌0.34%。
惠理（0806）少賺66%息8仙，謝清海：內地「規管高峰」已過，中國市場特別亮眼。開市報3.3元，跌3.23%。
港鐵（0066）虧轉盈賺95.52億元，息1.02元，全年派息增逾3%。開市報40.6元，升0.37%。
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見90.55元，開市報90.55元，跌5.78%；禹洲（1628）創上市新低，見0.4元，開市報0.4元，跌2.44%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.285元，開市報0.285元，跌5%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.234元，開市報0.234元，跌8.24%；蔚來集團（9866）創上市新低，見142元，開市報142元，跌10.64%；微創醫療機器人（2252）創上市新低，見26元，開市報26元，跌7.64%；京東（9618）創上市新低，見208元，開市報208元，跌12.38%；攜程集團（9961）創上市新低，見168元，開市報168元，跌11.21%；寶尊電商（9991）創上市新低，見20元，開市報20元，跌9.71%；匯賢（87001）創上市新低，見1.26元，開市報1.26元，跌8.7%；京東物流（2618）創上市新低，見18.72元，開市報18.72元，跌4.29%；攜程（9961）創上市新低，見168元，開市報168元，跌11.21%；萬國數據（9698）創上市新低，見34元，開市報34元，跌12.6%；明源雲（0909）創上市新低，見9.6元，開市報9.6元，跌3.71%；京東健康（6618）創上市新低，見42.2元，開市報42.2元，跌6.22%；騰訊（0700）見52周低369元，開市報369元，跌4.16%；中國燃氣（0384）見52周低11.72元，開市報11.72元，跌0.34%；藥明生物（2269）見52周低50.1元，開市報50.1元，跌7.22%；信達生物（1801）見52周低26.5元，開市報26.5元，跌3.28%；微創醫療（0853）見52周低14.98元，開市報14.98元，跌6.38%；金山軟件（3888）見52周低22.75元，開市報22.75元，跌4.01%；阿里健康（0241）見52周低4.19元，開市報4.19元，跌3.68%；美團（3690）見52周低135元，開市報135元，跌6.38%。
異動股
上升異動股，包括，龍源電力（0916）開市報19.12元，升9.01%；中海石化（3983）開市報2.65元，升4.33%；中匯（0382）開市報2.89元，升3.58%；天立教育（1773）開市報0.58元，升3.57%；領悅服務（2165）開市報3.64元，升3.41%；德琪醫藥（6996）開市報5.75元，升3.05%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報7.38元，升3.65%；友邦（1299）開市報77元，升2.74%；華盛國際（1323）開市報0.125元，升2.46%；翰森製藥（3692）開市報16.2元，升2.27%。
下跌異動股，包括，萬國數據（9698）創上市新低，見34元，開市報34元，跌12.6%；京東（9618）創上市新低，見208元，開市報208元，跌12.38%；攜程集團（9961）創上市新低，見168元，開市報168元，跌11.21%；華住集團（1179）平上市低位24.4元，開市報24.4元，跌10.95%；蔚來集團（9866）創上市新低，見142元，開市報142元，跌10.64%；寶尊電商（9991）創上市新低，見20元，開市報20元，跌9.71%；嗶哩嗶哩（9626）開市報167.7元，跌9.45%。
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