moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

TikTok據報將近達成協議 將美用戶訊息儲存在甲骨文

《路透》引述知情人士報道，TikTok正接近與美國甲骨文達成一項協議，將其美國用戶的訊息存儲在甲骨文，同時中國母公司字節跳動將無法獲取這些訊息，希望藉此解決美國監管部門對TikTok數據完整性的擔憂。

因擔心美國用戶數據可能被傳遞給中國政府，美國外資審議委員會(CFIUS)在一年半前要求字節跳動剝離TikTok。去年拜登接替特朗普成為美國總統後，相關命令沒有得到執行。惟消息人士表示，CFIUS繼續對TikTok的數據安全表示擔憂，字節跳動現在希望解決這個問題。

根據新的合作建議，甲骨文將把TikTok所有美國用戶的數據存儲在甲骨文的數據服務器上。目前TikTok部分數據存儲在Google的Google Cloud上。

消息人士稱，根據協議將成立一個由數百人組成的美國數據專門管理團隊，團隊由工程師和網絡安全人員組成，負責保護美國用戶訊息。據報，兩家公司正在討論數據管理團隊自主運作，不受TikTok的控制或監督的架構。

消息人士補充，TikTok同時也在探討與其他技術公司在防火牆和網絡安全措施方面的合作。

知情人士指，目前還不清楚CFIUS是否會認為TikTok與甲骨文的合作將解決其所認定的國家安全問題。 CFIUS所屬的美國財政部的發言人沒有回應。

TikTok發言人拒絕就與甲骨文的合作發表評論。該公司在電郵中表示，「將繼續在數據安全方面進行投資，這是公司保護用戶及其訊息安全的整體工作的一部分。」甲骨文沒有回應。