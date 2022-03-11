因擔心美國用戶數據可能被傳遞給中國政府，美國外資審議委員會(CFIUS)在一年半前要求字節跳動剝離TikTok。去年拜登接替特朗普成為美國總統後，相關命令沒有得到執行。惟消息人士表示，CFIUS繼續對TikTok的數據安全表示擔憂，字節跳動現在希望解決這個問題。

根據新的合作建議，甲骨文將把TikTok所有美國用戶的數據存儲在甲骨文的數據服務器上。目前TikTok部分數據存儲在Google的Google Cloud上。

消息人士稱，根據協議將成立一個由數百人組成的美國數據專門管理團隊，團隊由工程師和網絡安全人員組成，負責保護美國用戶訊息。據報，兩家公司正在討論數據管理團隊自主運作，不受TikTok的控制或監督的架構。

消息人士補充，TikTok同時也在探討與其他技術公司在防火牆和網絡安全措施方面的合作。

知情人士指，目前還不清楚CFIUS是否會認為TikTok與甲骨文的合作將解決其所認定的國家安全問題。 CFIUS所屬的美國財政部的發言人沒有回應。

TikTok發言人拒絕就與甲骨文的合作發表評論。該公司在電郵中表示，「將繼續在數據安全方面進行投資，這是公司保護用戶及其訊息安全的整體工作的一部分。」甲骨文沒有回應。