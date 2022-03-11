報道指，在大型經濟體中，中國是最容易受到戰爭影響的國家之一，尤其目前中國經濟面臨逆風，俄烏戰爭令中國的經濟迎來更大挑戰。以能源和農產品為例，受國際制裁影響，相關產品價格急漲，中國是最大的能源進口國之一，約70%的石油及40%的天然氣依賴進口，去年中國原油和天然氣進口達到2兆人民幣，鐵礦砂進口上亦花費1.2兆人民幣。

戰爭亦令糧食價格上漲。中國小麥價格和玉米期貨創下新高。中國農業部部長亦指，由於大雨，今年冬小麥的收成條件或是史上最差，並指今年糧食生產面臨困難。根據美國農業部的數據，中國 2021至22年度的小麥進口量預計將比前三年平均水平至少增加50%至950萬噸。

中國社會科學院研究俄羅斯經濟的研究員Xu Poling表示，俄烏衝突不符合中國的利益，中國不會從戰爭中受惠。戰事影響了中國經濟所依賴的全球供應鏈，而中國與俄羅斯的貿易亦小於美國和歐盟等經濟體。

中國的立場亦對中企訂單構成衝擊。一家機械廠商高層透露，俄烏兩國對公司的業績比重不高，本來對戰爭亦不太擔心，但因國家的立場令波蘭及德國重要客戶也取消訂單，來自歐洲買家的查詢亦大跌，有慕尼黑客戶直言，匯錢給一個容忍烏克蘭戰爭的國家感覺很差。