moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

外媒指俄烏戰爭或拖累中國經濟 中國立場令中企訂單流失

俄烏戰事持續，多個外企對俄羅斯實施制裁。英國《金融時報》報道，中國與俄羅斯「無上限」的伙伴關係，或令中國付出的代價比想像中大，對中國經濟亦造成衝擊。

報道指，在大型經濟體中，中國是最容易受到戰爭影響的國家之一，尤其目前中國經濟面臨逆風，俄烏戰爭令中國的經濟迎來更大挑戰。以能源和農產品為例，受國際制裁影響，相關產品價格急漲，中國是最大的能源進口國之一，約70%的石油及40%的天然氣依賴進口，去年中國原油和天然氣進口達到2兆人民幣，鐵礦砂進口上亦花費1.2兆人民幣。

戰爭亦令糧食價格上漲。中國小麥價格和玉米期貨創下新高。中國農業部部長亦指，由於大雨，今年冬小麥的收成條件或是史上最差，並指今年糧食生產面臨困難。根據美國農業部的數據，中國 2021至22年度的小麥進口量預計將比前三年平均水平至少增加50%至950萬噸。

中國社會科學院研究俄羅斯經濟的研究員Xu Poling表示，俄烏衝突不符合中國的利益，中國不會從戰爭中受惠。戰事影響了中國經濟所依賴的全球供應鏈，而中國與俄羅斯的貿易亦小於美國和歐盟等經濟體。

中國的立場亦對中企訂單構成衝擊。一家機械廠商高層透露，俄烏兩國對公司的業績比重不高，本來對戰爭亦不太擔心，但因國家的立場令波蘭及德國重要客戶也取消訂單，來自歐洲買家的查詢亦大跌，有慕尼黑客戶直言，匯錢給一個容忍烏克蘭戰爭的國家感覺很差。

 