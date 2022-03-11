有中概股遭美國證監列入退市風險名單，中概股遭到洗倉，港股今早也愈跌愈深，恒指低開430點後反覆向下，早市最多跌811點，創20,079點新低稍為喘定，半日收報20,222點，跌667點或3.20%。大市成交1000億元。