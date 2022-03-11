有中概股遭美國證監列入退市風險名單，中概股遭到洗倉，港股今早也愈跌愈深，恒指低開430點後反覆向下，早市最多跌811點，創20,079點新低稍為喘定，半日收報20,222點，跌667點或3.20%。大市成交1000億元。
科技股捱沽，恒生科技指數跌逾7.5%。美團（3690）京東（9618）分別跌一成及一成半。消費股受壓，李寧（2331）跌6%，華潤啤酒（0291）跌一成、九毛九（9922）跌一成半。內房、汽車沽壓亦明顯。近期強勢的新能源，中資電力也遭拋售，中國電力（2380）跌8%，龍源（0916）跌逾半成。即市醫藥及業績股的反彈力較強，友邦（1299）半日由反彈3%收市，半日升近2%。
友邦（1299）今早公布去年業績，按固定匯率基準，新業務價值按年上升18%至33.66億美元，好過市場期32.4億美元；內涵價值權益創新高至750億美元，上升13%。末期息每股派1.08元，全年派1.46元，上升8%。公司更計劃未來3年回購100億美元的股份。友邦業績前股價已率先由低位反彈，該股周中跌70元附近回升，今早收報76.3元，低位反彈不少且反映業績利好因素。走勢上，料於下跌裂口77至79元料有較大阻力。後市有機會在70元築底待市况回穩。
劉思明