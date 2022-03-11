去年中港通關未恢復，來自內地訪客的新造業務保費按年減少89.9%，至6.88億元，佔個人業務總額0.4%。向內地訪客發出的保單約96%，是以非整付方式支付，危疾、終身壽險及醫療保險分別佔保單的份額38%、33%和19%。

去年壽險的保費收入總額為5408億元，按年下跌1.3%，非投資相連人壽和年金保費收入為4466億，按年下跌3.7%，投連險保費收入為446億元，按年上升61%。退休計劃業務的供款為439億元，按年下跌13.4%。給付保單持有人的申索和利益的總金額為3071億元，按年上升25.7%。

產險業務方面，去年毛保費為$618億，按年上升2.6%，淨保費為415億元，按年上升1.4%，去年已償付申索毛額按年上升2.3%至314億元，令整體承保利潤下調12.28%至$19.58億元。

受按揭保險計劃物業樓價限額提高推動，金錢損失業務的毛保費按年增長33.5%至46億元，整體直接業務的毛保費為461億元，按年上升3.9%，淨保費為330億元，按年上升5.6%。

因已承付申索淨額比率由58.9%上升至61%，直接業務的整體承保利潤按年減少19.1%至13.36億元，當中包含意外及健康業務的承保表現由9.73億的利潤轉虧5800萬元。

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