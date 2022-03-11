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中國聯通去年多賺15% 息9.6分人幣

中國聯通（0762）公布，截至去年12月底止全年業績，純利143.68億元（人民幣．下同），按年上升15.01%，每股盈利47分，派末期股息9.6分，連同已派發的中期股息12分，全年股息合計21.6分，按年增加31.7%。

集團去年稅前利潤179.27億元，按年增加11.85%。EBITDA為963億元，按年上升2.3%。期內，收入升7.9%至3278.54億元。

去年移動服務收入1641億元，上升4.8%，移動出賬用戶淨增達到1130萬戶，2020年淨減1266萬戶。移動用戶ARPU為43.9元，上升4.3%，手機上網總流量增長32.2%，手機用戶月戶均數據流量約12.7GB。5G業務加速發展，公司5G套餐用戶達到1.55億戶，5G套餐用戶滲透率超越行業平均，達到48.9%。

固網寬帶接入收按年增長5.2%至448億元。固網寬帶用戶全年淨增895萬戶，總數達到9505萬戶，全年淨增用戶規模創公司歷史新高；寬帶接入ARPU基本維持平穩，達41.3元。融合業務在固網寬帶用戶中的滲透率達到71.5%，按年上升7.4個百分點。

去年產業互聯網業務收入增長28.2%至548億元，佔整體服務收入 比例達到18.5%。其中聯通雲收入163億元，增長46.3%。受創新業務良好增長拉動，公司固網服務收入1296億元，增長10.9%。

聯通全日收報4.07港元，升0.49%。

 

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