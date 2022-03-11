其指出，該法案是美國持續監管重點的一部分，旨在獲取目前受國家法律，尤其是內地法律保護的審計和其他信息，編制此類清單由該法案和美國證交會的實施規則規定。根據該法案的要求，倘發行人的財務報表的審計師自2021年起連續三年，未能接受美國公眾公司會計監督委員會（「PCAOB」）的核查，則美國證交會會禁止包括其本身及任何該等「涵蓋發行人」的證券，於任何美國證券交易所交易。

根據該法案的現行條款，除非該法案獲修訂將其排除或PCAOB能夠在規定時間內，對其審計師進行全面核查，否則其美國預托證券將於2024年初從斯達克證券市場退市。此外，美國正在考慮立法將非核查年數由三年縮短至兩年。

該集團指，其每份美國預托證券代表五股普通股，在納斯達克全球精選市場上市，普通股獲准在英國AIM 市場上交易，並於去年6月30日在港完成其普通股主板上市。在港、英兩地上市的股份，可悉數與美國預托證券所代表的股份代替或互換。集團將繼續留意市場發展及評估所有策略選項。

其他報道

培力農本方推視像中醫診症 藥物可速遞至府上

中國聯通去年多賺15% 息9.6分人幣

香港航空被愛爾蘭飛機租賃公司提出清盤

東瀛遊料去年虧損擴大至1.28億

人行：2月份新增人民幣貸款1.23萬億 少過市場預期

譚仔三哥日本新宿分店本月底開業 部分食材香港直送

澳洲對俄石油天然氣禁令將在45天後生效