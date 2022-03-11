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和黃醫藥：未符要求或2024年在美退市 ADS可與港普通股互換

和黃醫藥（中國）（0013）發公告，因應有關《外國公司問責法》狀況更新方面指，在其於3月3日向美國證交會提交年度報告後，繼而於3月8日暫定公司為證交會認定的發行人。該會之前估計，根據該法案有273名註冊人可能於2020年的審查中，被視為委員會認定的發行人。集團預計，當其他在中、港及其他地區有業務的類似美國上市公司，在向美國證交會提交年度報告後，將會被列入在清單內。

其指出，該法案是美國持續監管重點的一部分，旨在獲取目前受國家法律，尤其是內地法律保護的審計和其他信息，編制此類清單由該法案和美國證交會的實施規則規定。根據該法案的要求，倘發行人的財務報表的審計師自2021年起連續三年，未能接受美國公眾公司會計監督委員會（「PCAOB」）的核查，則美國證交會會禁止包括其本身及任何該等「涵蓋發行人」的證券，於任何美國證券交易所交易。

根據該法案的現行條款，除非該法案獲修訂將其排除或PCAOB能夠在規定時間內，對其審計師進行全面核查，否則其美國預托證券將於2024年初從斯達克證券市場退市。此外，美國正在考慮立法將非核查年數由三年縮短至兩年。

該集團指，其每份美國預托證券代表五股普通股，在納斯達克全球精選市場上市，普通股獲准在英國AIM 市場上交易，並於去年6月30日在港完成其普通股主板上市。在港、英兩地上市的股份，可悉數與美國預托證券所代表的股份代替或互換。集團將繼續留意市場發展及評估所有策略選項。

 

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