季內，富途收入按年增加35.1%至16.03億元，毛利上升46.8%至13.86億元。總計全年，富途收入增加114.9%至71.15億元，毛利上升126%至59.09億元。淨利潤和非美國公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤分別升112%和113.3%，錄得28.1億元及29.09億元。

富途透露，上季有約90%新增有資產客戶來自香港及海外，全年淨增有資產客戶量72.8萬，達到全年70萬的上客目標；季內客戶留存率保持97%。截至去年12月底，富途客戶資產按年上升43%，錄得4078億元。旗下「富途牛牛」和國際版「moomoo」App註冊用戶錄1740萬，按年增加46%；開戶客戶數按年升94%至275萬，有資產客戶按年增加141%至124.4萬。

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