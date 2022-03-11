文章日期：2022年3月11日 18:05
TCL電子（1070）公布，截至去年12月底止全年業績，純利11.84億元，按年下跌67.11%，每股盈利49.26仙，末期息16.7仙，全年派息率35%。
期內，持續經營業務收入增長46.89%至748.47億元。
TCL電子全日收報3.27元，無升跌。
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