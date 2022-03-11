中國工業和信息化部部長肖亞慶日前提到，要為下一代通訊技術6G的發展提前謀劃，做好部署。買彥州表示，中國聯通已開展5G+和6G技術的跟蹤，並就6G業務需求、頻率的使用等方面進行研究，亦曾發布6G白皮書。他認為，6G真正的應用仍需要一段時間，公司會繼續緊密跟蹤，做好6G的相關研究。

被問及中央對營運商的監管，執行董事兼總裁陳忠岳稱，根據政府工作報告提出來的新要求，認為未來中央對營運商的監管方向，包括在原來的通訊服務之上，如何讓客戶用得更好；大數據、人工智能等技術運用得更好，幫助國家數字化發展；關注數據安全等，未來將根據政府部門的監管要求，配合和落實相關措施。

聯通績前收升0.49%，報4.07元。

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