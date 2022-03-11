moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

聯通：保持資本開支增長 料6G應用仍需時

中國聯通（0762）收市後公布業績，2021年的資本開支為689.6億元（人民幣，下同），低於全年700億元指引。執行董事兼高級副總裁買彥州在電話會上表示，今年會繼續保持資本開支增長和收入增長相配合，惟未有明確提出目標。

中國工業和信息化部部長肖亞慶日前提到，要為下一代通訊技術6G的發展提前謀劃，做好部署。買彥州表示，中國聯通已開展5G+和6G技術的跟蹤，並就6G業務需求、頻率的使用等方面進行研究，亦曾發布6G白皮書。他認為，6G真正的應用仍需要一段時間，公司會繼續緊密跟蹤，做好6G的相關研究。

被問及中央對營運商的監管，執行董事兼總裁陳忠岳稱，根據政府工作報告提出來的新要求，認為未來中央對營運商的監管方向，包括在原來的通訊服務之上，如何讓客戶用得更好；大數據、人工智能等技術運用得更好，幫助國家數字化發展；關注數據安全等，未來將根據政府部門的監管要求，配合和落實相關措施。

聯通績前收升0.49%，報4.07元。

其他報道

中人壽首兩月保費收入按年跌5% 人保則升17%

世茂2月合約銷售額按年跌57.3%

富途上季少賺6.3% 為2019年第三季以來首次倒退 股價盤前升逾6%

星展香港捐700萬元作抗疫基金支持配對捐贈計劃

和黃醫藥：被美證交會列入清單 若未符要求或2024年在美退市

培力農本方推視像中醫診症 藥物可速遞至府上

中國聯通去年多賺15% 息9.6分人幣

香港航空被愛爾蘭飛機租賃公司提出清盤

東瀛遊料去年虧損擴大至1.28億

人行：2月份新增人民幣貸款1.23萬億  少過市場預期

譚仔三哥日本新宿分店本月底開業 餐牌曝光 部分食材香港直送

澳洲對俄石油天然氣禁令將在45天後生效

保監局：去年壽險新造保費按年增25%至1668億元

俄羅斯富豪Vladimir Potanin：國有化外企將粉碎投資者對俄信心

IMF總裁：俄烏衝突窒礙經濟增長 或再下調預測

REDD：龍光今須還為1.7億美元私募債作抵押的貸款

美國將加大制裁力度 拜登據報將宣布取消俄羅斯最惠國待遇

中汽協：2月汽車銷量升18.7% 新能源車增184%

內地股市連升兩個交易日 滬指重上3300點 全周跌4%

港交所：5月9日佛誕起推衍生產品假期交易 MSCI期貨期權首納入