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納指跌逾2%　多隻中概股急挫　滴滴股價瀉44%

烏克蘭戰火續燃，美國聯儲局下周將議息，美股三大指數收跌，道指收報32,944點，跌229點或0.69%；納指收報12,843點，跌286點或2.18%；標指收報4204點，跌55點或1.3%。多隻中概股急挫，滴滴（美：DIDI）跌44.08%，霧芯科技（美：RLX）跌36.32%，理想汽車（美：LI）跌14.7%，拼多多（美：PDD）跌10.15%。

特斯拉（美：TSLA）跌5.12%，蘋果（美：AAPL）跌2.39%，均拖累標指表現。Facebook的母公司Meta Platforms（美：FB）股價挫3.9%，Meta日前表示，暫時放寬平台內針對暴力言論的限制，允許部分國家的fb和Instagram用戶發表「俄羅斯侵略者去死」之類的言論，路透報道指，俄羅斯對該公司提起刑事訴訟。

油價上升，布蘭特期油每桶收報112.67美元，升3.05%，紐約期油收報109.33美元，升3.12%。金價下跌，紐約期金每盎司收報1985美元，跌0.8%。美國10年期國債孳息率報1.997厘，跌0.6%。

據高盛認股證網站，港股ADR指數報19,999點，較恒指周五收市低554點或2.7%。美團（3690）ADR收報折合約123.19元，較周五收市跌9%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約84.86元，較周五收市跌6.5%。