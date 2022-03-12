特斯拉（美：TSLA）跌5.12%，蘋果（美：AAPL）跌2.39%，均拖累標指表現。Facebook的母公司Meta Platforms（美：FB）股價挫3.9%，Meta日前表示，暫時放寬平台內針對暴力言論的限制，允許部分國家的fb和Instagram用戶發表「俄羅斯侵略者去死」之類的言論，路透報道指，俄羅斯對該公司提起刑事訴訟。

油價上升，布蘭特期油每桶收報112.67美元，升3.05%，紐約期油收報109.33美元，升3.12%。金價下跌，紐約期金每盎司收報1985美元，跌0.8%。美國10年期國債孳息率報1.997厘，跌0.6%。

據高盛認股證網站，港股ADR指數報19,999點，較恒指周五收市低554點或2.7%。美團（3690）ADR收報折合約123.19元，較周五收市跌9%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約84.86元，較周五收市跌6.5%。