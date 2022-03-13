「疫苗易」家居接種計劃由香港社會服務聯會（社聯）和香港醫學組織聯會負責營運，招募醫生、護士及關懷大使組成外展隊，上門探訪長者和傷健人士，免費為他們接種新冠疫苗。該計劃將涵蓋本港超過三成居家而行動不便長者和傷健人士的疫苗接種需求。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，疫情至今，眾多個案和研究已經證明，接種疫苗可以減低確診後患上重症的機會，希望透過與社福機構和醫護團體合作，在短時間內迅速行動，推出「疫苗易計劃」。

香港社會服務聯會主席陳智思議員表示，社聯得到滙豐銀行慈善基金全力支持，推行家居接種計劃，上門為行動不便的長者及殘疾人士接種疫苗，計劃在短短兩星期內籌備到位，繼而即將在社區開展工作。

滙豐銀行慈善基金表示，自新型冠狀病毒爆發以來，該會已合共捐出超過 1.7 億元，提供短、中、長期的支援,減輕弱勢社群的財政負擔、提升社區身心健康。