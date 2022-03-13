美的置業表示，收購南京項目的代價當中，扣除約4.97億元以承擔負債方式支付，實際出資金額約4.10億元。美的置業今次收購目標是一間於南京從事物業開發業務公司，集團目前直接及間接持有該公司約42%股權，該公司主要資產為南京市江寧區一幅總建築面積約20.3萬平方米的土地，擬開發該土地作待售住宅樓宇。

出售協議方面，美的置業同意出售位於中國廣西壯族自治區柳州一家從事物業發展公司予金科地產，作價為1億元。美的置業表示，於柳州出售事項完成後，公司將不再於柳州出售事項目標公司擁有任何權益，而柳州出售事項目標公司將不再作為本公司的附屬公司入賬。

另外，美的置業亦會出售位於中國湖南省岳陽從事物業發展公司予金科地產，作價為8414.8萬元，當中賣方有2414.8萬元作為負債抵銷，岳陽出售事項賣方於岳陽出售事項下應收6000萬元。美的置業表示，於岳陽出售事項完成後，集團將不再於岳陽出售事項目標公司中擁有任何權益，而岳陽出售事項目標公司將不再作為本公司的附屬公司入賬。