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港股ADR跌496點 夜期低水497點 深圳封城 港擬降堂食人數至1人

美股下跌，港股ADR跌496點或2.48%，報20057點，夜期跌438點或2.14%，報20057點，夜期低水497點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.72%，折合報350.42元；阿里巴巴（9988）跌6.55%，折合報84.86元；美團（3690）跌9.02%，折合報123.19元；匯控（0005）跌0.25%，折合報48.73元；建行（0939）跌1.44%，折合報5.54元。

道期現升0.82%；標期現升0.88%；納期現升0.83%。日股現升0.93%，韓股現跌0.27%，澳股現升1.03%。

紐油現跌2.24%或2.45美元，報106.88美元；布油現跌1.74%或1.97美元，報110.7美元；金價現跌0.83%或16.66美元，報1971.8美元；美國10年期債息現升2.91%或0.058厘，報2.0497厘。

今日焦點股份可留意：

深圳宣布封城一周，另，星島日報：香港可能將餐廳每桌限位人數從2人調整至1人。留意本地零售、餐飲股。

多間公司公布業績，當中包括普拉達（1913）等。

思摩爾（6969）擬斥不超過15億元回購。

京東集團（9618）斥90億人幣購內地物流商德邦。

美的置業（3990）「換貨」增持南京地產項目 售兩地皮予金科。

龍光集團（3380）上月合約銷售額按年跌65%。

中電信（0728）料去年淨利潤按年增最多25%。

TVB（0511）發盈警料2021年度虧損逾6.4億元。

祖龍娛樂（9990）發盈警，發盈警 料去年經調整虧損逾2.2億人幣。

丘鈦科技（1478）2月攝像頭模組銷量按年跌近18% 按月跌45%。

中國奧園（3883）2月合同銷售按年跌80%。

佳寧娜（0126）新數據中心投入服務 料為電信、雲服務提供解決方案。

中國聯通（0762）去年多賺15% 息9.6分人幣。聯通：保持資本開支增長 料6G應用仍需時。

TCL電子（1070）去年少賺67% 息16.7仙。

中人壽（2628）首兩月保費收入按年跌5% 人保則升17%。

世茂（0813）2月合約銷售額按年跌57.3%。

和黃醫藥（0013）：被美證交會列入清單 若未符要求或2024年在美退市。

培力（1498）農本方推視像中醫診症 藥物可速遞至府上。

東瀛遊（6882）料去年虧損擴大至1.28億。

譚仔國際（2217）經營的「譚仔三哥」日本新宿分店本月底開業 餐牌曝光 部分食材香港直送。

 

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