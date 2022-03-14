恒指今早低開349點或1.71%，報20203點，成交金額36億元；國指今早低開172點或2.45%，報6888點。恒生科技指數開市報4073點，跌4.09%。
藍籌9隻升，40隻下跌，15隻無升跌。中生製藥（1177）升1.82%，報4.47元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌5.68%，報49元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報135.5元，升0.22%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見28.6元，開市報28.6元，跌14.88%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21357.74點)；科指續低於主要平均線，最近為10天線(4592.79點)。
深圳宣布封城一周，另，星島日報：香港可能將餐廳每桌限位人數從2人調整至1人。香港科技探索（1137）見52周低6.8元，開市報6.8元，跌2.02%；日清食品（1475）開市報5.09元，無升跌；維他奶（0345）開市報12.78元，升0.31%；金源米業（0677）無成交，報0.475元；經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.66元，無升跌。大快活（0052）無成交，報14.2元；大家樂（0341）無成交，報11.86元；叙福樓（1978）無成交，報0.83元；稻香（0573）無成交，報0.84元。
多間公司公布業績，當中包括普拉達（1913）等。開市報39.55元，無升跌。
思摩爾（6969）擬斥不超過15億元回購。創上市新低，見17.66元，開市報17.66元，跌14.69%。
京東集團（9618）斥90億人幣購內地物流商德邦。創上市新低，見190.8元，開市報190.8元，跌9.66%。
美的置業（3990）「換貨」增持南京地產項目 售兩地皮予金科。無成交，報11.96元。
龍光集團（3380）上月合約銷售額按年跌65%。開市報1.75元，跌3.85%。
中電信（0728）料去年淨利潤按年增最多25%。開市報2.98元，升1.71%。
TVB（0511）發盈警料2021年度虧損逾6.4億元。無成交，報4.93元。
祖龍娛樂（9990）發盈警，發盈警 料去年經調整虧損逾2.2億人幣。無成交，報7.61元。
丘鈦科技（1478）2月攝像頭模組銷量按年跌近18% 按月跌45%。開市報6.36元，無升跌。
中國奧園（3883）2月合同銷售按年跌80%。開市報1.11元，跌3.48%。
佳寧娜（0126）新數據中心投入服務 料為電信、雲服務提供解決方案。無成交，報0.495元。
中國聯通（0762）去年多賺15% 息9.6分人幣。聯通：保持資本開支增長 料6G應用仍需時。開市報3.96元，跌2.7%。
TCL電子（1070）去年少賺67% 息16.7仙。開市報3.15元，跌3.67%。
中人壽（2628）首兩月保費收入按年跌5% 人保則升17%。開市報12元，跌0.66%。
世茂（0813）2月合約銷售額按年跌57.3%。開市報4.1元，跌3.07%。
和黃醫藥（0013）：被美證交會列入清單 若未符要求或2024年在美退市。開市報25.55元，跌2.85%。
培力（1498）農本方推視像中醫診症 藥物可速遞至府上。開市報0.87元，無升跌。
東瀛遊（6882）料去年虧損擴大至1.28億。無成交，報0.4元。
譚仔國際（2217）經營的「譚仔三哥」日本新宿分店本月底開業 餐牌曝光 部分食材香港直送。開市報2.4元，跌0.83%。
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見86.15元，開市報86.15元，跌5.12%；新東方（9901）創上市新低，見8.2元，開市報8.2元，跌10.77%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見90.9元，開市報90.9元，跌13.76%；理想汽車（2015）創上市新低，見89.6元，開市報89.6元，跌14.34%；蔚來集團（9866）創上市新低，見131.9元，開市報131.9元，跌9.9%；翰森製藥（3692）創上市新低，見13.28元，開市報13.28元，跌11.7%；京東（9618）創上市新低，見190.8元，開市報190.8元，跌9.66%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見152元，開市報152元，跌8.54%；華住集團（1179）創上市新低，見22.5元，開市報22.5元，跌6.25%；百勝中國（9987）創上市新低，見305.2元，開市報305.2元，跌14.99%；中通快遞（2057）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌12.05%；萬國數據（9698）創上市新低，見28.6元，開市報28.6元，跌14.88%；百度（9888）創上市新低，見117.6元，開市報117.6元，跌10.57%；思摩爾（6969）創上市新低，見17.66元，開市報17.66元，跌14.69%；科濟藥業（2171）創上市新低，見13.1元，開市報13.1元，跌4.1%；海倫司（9869）創上市新低，見11.5元，開市報11.5元，跌11.27%；理想（2015）創上市新低，見89.6元，開市報89.6元，跌14.34%；小鵬（9868）創上市新低，見90.9元，開市報90.9元，跌13.76%；金茂服務（0816）創上市新低，見4.35元，開市報4.35元，跌13.86%；澳博（0880）見52周低3.5元，開市報3.5元，跌4.37%；騰訊（0700）見52周低353元，開市報353元，跌4.02%；華潤燃氣（1193）見52周低28元，開市報28元，跌2.95%；百濟神州（6160）見52周低100.2元，開市報100.2元，跌9.16%；石四藥集團（2005）見52周低2.9元，開市報2.9元，跌2.03%；香港科技探索（1137）見52周低6.8元，開市報6.8元，跌2.02%；華虹半導體（1347）見52周低30.3元，開市報30.3元，跌3.96%；阿里影業（1060）見52周低0.66元，開市報0.66元，跌1.49%；惠理（0806）見52周低3.1元，開市報3.1元，跌4.91%。
異動股
上升異動股，包括，雅士利國際（1230）開市報0.52元，升13.04%；兗煤澳洲（3668）開市報32.65元，升9.93%；歌禮製藥（1672）開市報3.91元，升8.31%；雲遊控股（0484）開市報1.06元，升8.16%；麗珠醫藥（1513）開市報28.65元，升4.37%；先聲藥業（2096）開市報8.99元，升3.69%；德琪醫藥（6996）開市報5.93元，升3.49%；天立教育（1773）開市報0.61元，升3.39%；君實生物（1877）開市報57.75元，升3.22%；復星醫藥（2196）開市報29.7元，升2.95%；東陽光藥（1558）開市報5.36元，升2.88%。
下跌異動股，包括，百勝中國（9987）創上市新低，見305.2元，開市報305.2元，跌14.99%；萬國數據（9698）創上市新低，見28.6元，開市報28.6元，跌14.88%；思摩爾（6969）創上市新低，見17.66元，開市報17.66元，跌14.69%；理想汽車（2015）創上市新低，見89.6元，開市報89.6元，跌14.34%；金茂服務（0816）創上市新低，見4.35元，開市報4.35元，跌13.86%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見90.9元，開市報90.9元，跌13.76%；中通快遞（2057）創上市新低，見175.1元，開市報175.1元，跌12.05%；翰森製藥（3692）創上市新低，見13.28元，開市報13.28元，跌11.7%。
其他報道
港股ADR跌496點 夜期低水497點 深圳封城 港擬降堂食人數至1人