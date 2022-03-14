銀保監指，警惕營銷過程中混淆概念，誘導消費者使用信用貸款等行為，比如，以「優惠」等說辭包裝小額信貸、信用卡分期服務；或是價格公示不透明，不明示貸款或分期服務年化利率等；還有的在支付過程中故意誘導消費者選擇信貸支付方式。

另外，一些機構挖掘用戶的「消費需求」後，不顧消費者綜合授信額度、還款能力、還款來源等實際情況，過度營銷、誘導消費者超前消費，致使消費者出現過度信貸、負債超出個人負擔能力等風險。

另外，還有機構誘導或默許一些消費者將信用卡、小額信貸等消費信貸資金用於非消費領域，比如買房、炒股、理財、償還其他貸款等，擾亂了金融市場正常秩序。

最後是一些金融機構、互聯網平台在開展相關業務或合作業務時，對消費者個人信息保護不到位，比如以默認同意、概括授權等方式獲取授權；未經消費者同意或違背消費者意願將個人信息用於信用卡業務、消費信貸業務以外的用途等。

針對上述問題，銀保監消費者權益保護局提醒消費者要了解消費信貸的有關政策和風險，包括堅持量入為出消費觀，合理使用信用卡、小額信貸等服務；從正規金融機構、正規渠道獲取信貸服務，不把消費信貸用於非消費領域；及提高保護個人信息安全意識。

經營互聯網消費金融平台的阿里巴巴及京東，在銀保監發出警示後跌幅擴大。另百度（9888）及美團（3690）目前也跌逾一成。

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