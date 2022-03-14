文章日期：2022年3月14日 12:38
太和控股（0718）發盈警，料截至去年底止全年將錄得至少3億元稅前虧損，較2020年度除稅前虧損3660萬元顯著擴大自己。 公告指，除稅前虧損大幅增加的主要原 因是倫敦投資物業因新冠肺炎疫情持續爆發，導致公允值減少，以及採礦權減值虧損增加 ; 及因收購廣州商場導致相關財務成本增加。
太和控股將於本月底公布業績。
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