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匯豐調查：疫情削弱港人儲蓄能力

匯豐公布FinFit調查，結果顯示，疫情削弱港人累積財富能力，有6成人維持儲蓄習慣，但較2020年下半年下降7個百分點，僅約三分一受訪者在過去半年内有用理財產品，上次調查則有近半數。

FinFit指數是透過量度調查對像在理財習慣、理財知識、理財計劃以及網絡保安和安全四大範疇的主要表現指標，評估港人財政狀況。在疫情持續下，香港人FinFit指數得分為65分，滿分100，較上次調查下半年66分大致保持平穩，有6成受訪者被評為「財政中等健康」，較上次高出7個百分點，被評為「財政非常健康」則減少7個百分點至20%。

此外，受訪者為了置業，有4成人會避免揮霍或過度消費及更主動投資以實現目標。受訪者預期平均需要儲蓄17年，才有足夠資金繳付首期，有逾5成人則表示須有家人財政支持才能實現目標。被評為「財政非常健康」人士一般13年可以到儲蓄足夠置業首期；「財政不健康」則需時22年。

調查亦發現近9成人「財政非常健康」及近8成「財政不健康」人士都會循多種途徑，包括分行網絡及數碼渠道處理財務，約4成受訪者表示使用流動及網上理財的次數增加，3成表示到訪分行的次數減少。

匯豐香港區財富管理及個人銀行投資及理財部主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，調查顯示，疫情影響了港人的儲蓄和投資習慣，反映及早進行穩健理財規劃的重要性。

而匯豐最近亦在其應用程式中推出「個人預算」的數碼理財小工具，用戶可查看名下所有匯豐銀行戶口與信用卡的日常消費總結，包括過去 12 個月的開支。

匯豐在2021年11月進行調查，訪問了1,500名年齡介乎18至64歲的香港銀行用戶。調查樣本根據香港人口普查數據控制年齡及性別分布。

 

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