報道引述消息人士稱，監管機構最近發現，微信支付無視中國的反洗錢規定，在遵守「了解你的客戶」和「了解你的業務」等規定方面存在失誤。又指，騰訊的移動支付網絡被發現允許通過賭博等非法交易轉移和洗錢。 對於微信支付而言，「了解你的客戶」和「了解你的業務」程序意味著它必須驗證在其平台上進行交易的用戶和商家的身份以及這些交易的資金來源。

去年6月，政府公佈了一項反洗錢法修正案草案，旨在擴大和深化其監管範圍。人行去年還表示，非銀行支付公司有義務檢測和防止洗錢，就像銀行和其他金融機構一樣。該修正案還為對公司處以更高的處罰打開大門，並賦予更多人民銀行分支機構，在其管轄範圍內徵收罰款的權力和自由；更增加了微信支付及主要競爭對手、阿里巴巴（9988）旗下的支付寶等移動支付平台的風險。

中央自2020年底開始對大型互聯網平台進行全面打擊，到目前為止，騰訊基本上沒有受到任何影響。去年，騰訊子公司騰訊音樂（美：TME）雖然涉壟斷行為作出行政處罰，但也只是僅責令騰訊須在30天內解除獨家音樂版權，並罰款50萬元（人民幣，下同）。

報道引述人民銀行最新的反洗錢年度報告，2020年對537家機構處以5.26億元的罰款。此前，由騰訊創辦的第三方在線支付平台、運營微信支付並提供支付牌照的「財付通」，曾被處以少於1000萬元的小額罰款。一些消息人士表示，新的罰款可能要高得多，因為中國正尋求將其反洗錢執法提高到國際標準。

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