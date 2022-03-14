交銀國際（3329）研究部主管洪灝發表報告，指出目前港股遇上史上其中一個最猛烈的拋售潮，機構和個人投資者正無選擇地拋售，消化瀰漫市場的悲觀情緒需時，目前甚難交易，不過他指出港匯遠期點數收窄，與港股市旺時走勢相符，認為市場對未來港股信心未有減弱。
洪灝指出，目前港股市場淨買入已跌至歷史最低點，並已經在低位持續數個月。此外，機構投資者和個人投資者都在抛售港股，目前瀰漫悲觀情緒在港股最舉步維艱時發酵，因此即使恒指已破底，但他認為在短期內接飛刀仍屬冒進輕率之舉。
美國證交會在上周四依據《外國公司問責法案》，要求5隻中概股提交資料，否則將被除牌，洪灝指這令恒指的跌勢猶如火上加油，上周五中概股在美股市場被大幅拋售。雖然港交所（0388）可協助中概股回流，港交所已經累積數百份上市申請而疲於處理，過多新股上市將繼續消耗香港市場的流動性。
對於抛售潮下，中資股有否買家，洪灝指出外資持有中國國債在今年2月轉為外流，2月流出350億美元，是有統計以來最大額的單月流出。他指或是由於俄羅斯央行因被歐美凍結其外匯儲備，需要出售部分中國國債以籌集現金。市場估計俄羅斯持有四分之一由外資持有的中國國債，合共1400億美元。
加上一些國際大行降中國國債評級並減持中國國債，洪灝指出，外資對中國國債持倉的變化，領先外資買入在岸市場股票及其回報率，最長可達約九個月。因此當外資減持中國國債之時，波動性將從國債波及股市。另外隨著外資減持國債將令人民幣承壓令人民幣出其不意走弱並進一步引發資本外逃。
不過，洪灝表示目前港匯遠期點數變化，與對港股未來信心高漲的時期相似，如2007年和2017年。他指港匯遠期點數與恒指的回報率密切相關，雖然現階段恒指一蹶不振，但投資者對港股未來的信心似乎並未減弱。
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